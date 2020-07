Jeux PS4 juillet PS4 disponibles en téléchargement maintenant

Et donc le cycle continue. Sony a récemment annoncé la gamme PlayStation Plus pour le mois de juillet, et maintenant le mois de juillet est arrivé. Aujourd’hui, vous pouvez vous procurer les derniers titres PS Plus gratuits et les membres européens peuvent commencer à les télécharger dès maintenant. Les jeux se dérouleront en Amérique du Nord en temps voulu.

Pour rappel, vous obtenez trois jeux PS4 au lieu des deux habituels dans le cadre des célébrations du 10e anniversaire de PS Plus. Rise of the Tomb Raider ouvre la voie, mais vous tournerez également des cerceaux dans NBA 2K20 et partirez à l’aventure FMV avec Erica. Un thème PS4 gratuit est également disponible pour le 10e anniversaire du service, que vous pouvez télécharger dès maintenant.

Alors, lequel du trio PS Plus de juillet réclamerez-vous? Lequel êtes-vous le plus heureux de jouer? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.