Netflix : Voices of Fire, la nouvelle émission de Pharrell Williams

La plateforme de streaming Netflix ne cesse de diversifier son contenu pour le grand plaisir des abonnés et bien sûr pour séduire un plus large public.

Dans ce sens, le chanteur Pharell Williams va ainsi produire un show pour la plateforme qui s’intitulera Voices of Fire. Le chanteur en sera le producteur exécutif via sa société I Am Other, mais apparaitra également à l’écran.

Le concept de Voices of Fire

Le show sera basé sur la musique gospel, et on y suivra son oncle, l’évêque Ezekiel Williams, dans sa quête pour trouver les meilleurs talents vocaux dans leur ville natale d’Hampton Roads en Virginie.

Le but est de « construire l’une des chorales de gospel les plus inspirantes du monde » où tous les âges, toutes les ethnies et toutes les cultures seront les bienvenus.

De plus Pharell Williams est déjà habitué à ce genre d’émission puisqu’il a déjà été coach pour The Voice, et a aussi participé à X Factor, ainsi qu’à Project Runway All Stars.

Sinon, le célèbre chanteur prépare également un autre projet similaire qui est encore en négociation pour le moment. Il s’est en fait associé à Kenya Barris, le créateur de Black-ish pour créer un autre show musical, mais qui sera cette fois-ci diffusé sur Juneteenth.

Date de diffusion de Voices of Fire

Pour l’heure, aucune date précise n’a encore été décidée pour la sortie de cette émission cependant, la plateforme de streaming Netflix prévoit de le faire avant la fin de cette année. Il faudra donc patienter un peu pour voir ce que nous réserve l’interprète de Happy.