Jeux gratuits: le jeu de plateforme Maso-core Butcher est gratuit sur GOG pendant 48 heures

Hé, tu te souviens de l’abus? C’était un jeu de tir à défilement latéral 2D que Bungie a publié dans les années 90 et qui portait sur les effets sonores de heavy metal et le tournage de très nombreux extraterrestres de style xénomorphe dans des environnements d’usine humides inspirés de Giger. Butcher est un peu comme ça, sauf qu’à la place des extraterrestres, vous tirez sur les humains dans votre mission de les exterminer de la surface de la terre. En plus d’être brutalement difficile, il est également gratuit pendant les deux prochains jours sur GOG.com.

Initialement publié en 2016 par Transhuman Design, Butcher vous remet un instrument de sang et de sang et vous met au défi de parcourir des niveaux remplis de pièges et d’humains embêtants. Vous devrez vous frayer un chemin à travers des paysages urbains bombardés, des jungles et des repaires souterrains, toujours à la recherche d’opportunités de rendre les tueries plus grossières. Écrasez vos ennemis contre le mur ou jetez-les dans des fosses de lave – dans le monde de Butcher, plus quelque chose est gorier, mieux c’est.

Butcher se targue également d’être extrêmement difficile, avec un slogan qui se lit comme suit: «Le mode le plus simple est« HARD »!»

Voici la bande-annonce:

Pour le moment, vous pouvez obtenir Butcher absolument gratuitement en vous rendant sur GOG.com et en cliquant sur la bannière du cadeau en haut de la page. Vous vous déplacez avec les touches WASD, visez votre arme avec la souris et essayez de causer autant de douleur et de souffrance au personnel d’entretien que possible avant d’être écrasé en pâte par de gros broyeurs de pâte.

Cela fait partie de la grande vente Made in Poland en cours chez GOG, qui comprend des réductions sur des jeux polonais fantastiques comme This War of Mine, la série Sniper Ghost Warrior, les jeux Shadow Warrior et Superhot.

