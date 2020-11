Edu a bien compris, Arsenal a évité la balle en évitant un accord de 5 millions de livres sterling pour Felipe Anderson – .

in

Les fans de West Ham United étaient extrêmement excités lorsqu’ils ont débarqué Felipe Anderson en 2018, et encore plus après une superbe première saison avec le club.

Le Brésilien est arrivé dans un gros contrat avec la Lazio et a marqué neuf buts et quatre passes décisives pour que les Hammers aient immédiatement un impact en Premier League.

Cependant, les engagements se sont taris, et il n’a enregistré qu’un but et quatre passes en 25 matchs de championnat la saison dernière, David Moyes apparemment pas convaincu.

West Ham était clairement ouvert aux offres d’Anderson, et il semblait qu’un mouvement de choc à Arsenal ait peut-être été une possibilité.

Le Telegraph a rapporté en août qu’Edu voulait signer Anderson après avoir travaillé avec lui dans la configuration de l’équipe nationale brésilienne, et les Gunners avaient examiné un accord de prêt avant de signer Willian.

Le Mirror a ajouté en septembre qu’Arsenal s’était vu proposer un accord pour Anderson, mais West Ham voulait des frais de prêt de 5 millions de livres sterling – et les Gunners ont dit non.

Arsenal a manqué de créativité cette saison, et Willian a été en grande partie une déception, mais il semble que la bonne décision ait été prise sur Anderson de toute façon.

West Ham l’a envoyé à Porto le mois dernier, et il n’a fait que deux apparitions pour l’équipe portugaise, les deux remplaçants totalisant seulement 49 minutes.

Maintenant âgé de 27 ans et ayant du mal à trouver la forme, Anderson risque de s’éloigner – et bien qu’Edu ait ses sceptiques à Arsenal, il semble qu’il ait fait le bon choix ici.

