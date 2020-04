Jerry Seinfeld 23 heures pour tuer le teaser pour Netflix Comedy Special – / Film

James Bond peut par MIA pendant cette crise mondiale actuelle (au moins jusqu’en novembre), mais n’ayez crainte: Jerry Seinfeld se précipite pour sauver la situation, ou du moins pour alléger l’ambiance. Le comédien acclamé est sur le point de secouer et de remuer la communauté de la comédie avec son premier spécial stand-up original en 22 ans sur Netflix. Et fidèle à former – et au titre ironique – le premier teaser pour son spécial Jerry Seinfeld: 23 heures pour tuer est un envoi du célèbre Agent 007. Regardez la Jerry Seinfeld: 23 heures pour tuer teaser ci-dessous.

Jerry Seinfeld 23 heures pour tuer Teaser

Bien que Seinfeld ait déjà travaillé avec Netflix avec le pseudo-documentaire Jerry devant Seinfeld, qui a documenté son retour à la comédie au Manhattan’s Bande dessinée en direct, et le populaire Comédiens dans les voitures, prendre un café talk show, c’est la première fois que Seinfeld fait ses débuts sur un stand-up spécial sur le streamer. C’est aussi le premier film de concert de comédien de 65 ans avec un matériel complètement original depuis l’émission spéciale HBO de 1998 Je te le dis pour la dernière fois, qui a fait ses débuts quelques mois après la célèbre sitcom NBC Seinfeld est sorti de l’air.

Mais maintenant, Seinfeld se débarrasse de la poussière et enfile un costume digne de Bond pour livrer ses observations sèches de la vie quotidienne avec Jerry Seinfeld: 23 heures pour tuer. La première blague tirée de la spéciale est déjà très Seinfeld, avec le comédien demandant: «Qui a conçu la cabine de salle de bain avec la fenêtre de visualisation sous-affichage, afin que nous puissions tous voir les jambes de pantalon effondrées et sans vie et les tragiques petites façades de chaussures qui poussent à peine sous la ceinture impuissante se trouvant impuissante ? Combien d’argent coûte-t-il pour faire tomber ce mur d’un autre pied? »

Jerry Seinfeld: 23 heures pour tuer, qui a été filmé au Beacon Theatre de New York, tombe sur Netflix sur 5 mai 2020.

