Magneto veut une supériorité mutante avec une nouvelle figure MAFEX

Medicom a annoncé que le méchant des X-Men, Magneto, obtiendrait sa propre figurine MAFEX. Cette fois, nous voyons Magneto du scénario à succès de Marvel Comics X-Men, The Age of Apocalypses. Il arborera des cheveux plus longs et aura un casque amovible. Il viendra avec quelques mains interchangeables et quelques effets magnétiques roses pour des poses parfaites. Une caractéristique intéressante est que sa cape sera à base de tissu et de la façon dont les images le montrent, il sera possible de la câbler. Cela donnera aux collectionneurs cet effet supplémentaire pour vraiment saisir l’action de Magento et de sa cape fluide.

J’espère que nous pourrons voir plus de figures Age of Apocalypse sortir de la ligne MAFEX plus tard. Ce serait bien de voir un Archange, Wolverine ou une Bête Noire prendre vie à côté pour rejoindre la libération. Cette figure fait revivre un costume que nous ne voyons vraiment pas du tout. La version aux cheveux plus longs de Magneto est très populaire et Medicom a fait un excellent travail pour donner vie à cette version. Le méchant des X-Men Magneto devrait sortir en décembre 2020. Il coûtera 95 $ pour sa sortie aux États-Unis tandis que la sortie japonaise coûtera environ 7 800 yens (72 $). Les précommandes sont déjà en ligne et vous pouvez le trouver ici.

















« La meilleure forme et la surface mobile exceptionnelle sont compatibles! La figurine d’action la plus forte jamais! Sortie prévue en décembre 2020. Maffex No.128 MAFEX MAGNETO (COMIC Ver.). Prix de détail de référence ¥ 7 800 (hors taxes). Taxe de consommation sera facturé séparément. Réalisation du prototype PERFECT-STUDIO. «

Environ 160 mm de hauteur

Extrait de « X-MEN: Age of Apocalypse » sur MAFEX

MAGNETO aux cheveux longs est là!

Expressions et parties faciales caractéristiques

Reproduisez complètement l’image de COMIC!

Portez un chiffon et une cape avec du fil!

Par diverses pièces de poignet incluses

Diverses actions peuvent être reproduites!

Support de figurine mobile inclus!

(C) MARVEL 2020

