Jason Derulo: Être musicien nécessite «  cœur et âme  »

Jason Derulo dit qu’être musicien exige «du cœur et de l’âme», car il a offert ses conseils à tous ceux qui cherchent à démarrer leur propre carrière musicale.

Le chanteur de 31 ans a offert ses conseils à tous ceux qui cherchent à poursuivre leur propre carrière dans la musique, car il a déclaré que le métier nécessite un dévouement qui en vaudra la peine à la fin.

Lorsqu’on lui a demandé son avis, il a d’abord plaisanté: « Ne le fais pas! »

Mais ensuite ajouté: «Non, vous devez y mettre votre cœur et votre âme. Vous devez vivre, manger, respirer et dormir votre métier et, espérons-le, si vous choisissez quelque chose que vous aimez, ce n’est pas difficile à faire.

Quand le hitmaker de «Savage Love» ne travaille pas dur, il adore s’asseoir pour regarder la télé, surtout quand il peut prendre un bon repas en même temps.

Il a déclaré: «J’aime regarder des films ou des émissions de télévision et manger en même temps. Un bon repas et un bon spectacle, c’est quand je suis le plus heureux. J’aime aussi jouer au basket. »

Jason passe également une grande partie de son temps libre à s’entraîner et a partagé sa routine d’exercice habituelle.

Il a révélé: «J’essaie de changer ça. Je ferai une semaine entière d’une chose, et la semaine prochaine ce sera des poids droits. Parfois, j’ajoute un cardio de 30 minutes, puis je fais les poids le même jour. C’est là que j’obtiens les meilleurs résultats, lorsque je fais des poids et du cardio le même jour. »

Et lorsqu’on lui a demandé des conseils pour rester en bonne santé, Jason a déclaré que le plus important était de rester «cohérent».

Il a déclaré au magazine TVLife du Daily Star Sunday: «Cohérence. Même si vous ne pouvez aller au gymnase que pendant 30 minutes, je vous dirais d’y aller. Essayez de vous rendre à la salle de sport tous les jours et laissez les jours de congé se dérouler seuls. Pour la nourriture, ne faites pas ces régimes super stricts. Vous pouvez mener un mode de vie durable en étant en bonne santé, mais vous devez vous fixer des objectifs réalistes. »

