Pokimane parle de son contenu plagié sur YouTube

Le plagiat de contenu sur YouTube est un problème persistant auquel sont confrontés les créateurs de contenu. Un grand nombre de chaînes de la plate-forme obtiennent leur contenu en utilisant des clips de streamers comme Shroud, Ninja, Pokimane, etc. Cependant, seule une petite partie d’entre eux mentionnent ou citent leurs sources. C’est quelque chose qui dérange la communauté de streaming depuis longtemps. Sans parler des effets néfastes que cela peut avoir sur la carrière d’un streamer.

Étant donné que la communauté du streaming fait partie de l’industrie du contenu, la concurrence a été très forte dans le domaine. Afin de gagner en popularité, de nombreux créateurs de contenu utilisent des clips de streamers populaires de Twitch et d’autres plateformes de streaming pour créer leur propre contenu.

C’est en quelque sorte un raccourci que beaucoup ont utilisé. En conséquence, il arrive que certains streamers moins connus se soient vu voler leurs clips et les publier par d’autres créateurs de contenu. Nous n’avons pas besoin de décomposer le bilan que cela représente pour le streamer, à la fois émotionnellement et en termes de carrière.

Récemment, le streamer Twitch populaire Pokimane s’est rendu sur Twitter pour parler des personnes utilisant des clips de son gameplay dans leurs vidéos ou contenus et les publiant avec des titres et des miniatures inappropriés. C’est ce que font de nombreux créateurs de contenu sur YouTube afin d’augmenter leur portée. Ils utilisent des titres clickbait dans leurs vidéos et utilisent des miniatures qui, selon eux, attireraient plus de téléspectateurs.

Dans son tweet, Pokimane dit, «Cela ne me dérange pas, mais veuillez ne pas utiliser de titres et de vignettes grossiers et inappropriés. jeC’est mon contenu après tout, et cela me met mal à l’aise de le voir utilisé de cette façon. »

vu beaucoup de gens re-télécharger mes clips / VOD sur youtube ~ Cela ne me dérange pas, mais n’utilisez pas de titres et de miniatures grossiers et inappropriés 😖 c’est mon contenu après tout, et cela me met mal à l’aise de le voir utilisé de cette façon. merci à tous ceux qui respectent mes souhaits! ♥ ️ – pokimane (@pokimanelol) 30 octobre 2020

Elle n’est pas la seule à avoir eu ces plaintes. Et ces problèmes persistent principalement sur YouTube. Cependant, ce problème est moins urgent sur Twitch en raison de leurs lois sur les droits d’auteur plus que strictes et de leur stricte vigilance.

