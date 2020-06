Jason Bourne 6-Y aura-t-il un autre film légendaire? Date de sortie et ce que les fabricants ont à dire.

Un réalisateur de la légendaire franchise Jason Bourne prévoit d’ajouter un 6e film à la vaste filmographie de l’arrangement. Jason Bourne est apparu vers le début du siècle. Il est rapidement devenu extraordinaire par rapport aux autres personnages d’activité du cinéma, propulsant la star de Matt Damon à des niveaux stratosphériques.

La dernière fois que le personnage a été vu, c’était en 2016 avec Jason Bourne. Une dizaine d’années après la fin de The Bourne Ultimatum, la série initiale de trois films. La volonté de voir Damon de retour dans l’emploi principal a conduit Jason Bourne vers la réussite de l’industrie cinématographique, le film attirant 415 millions de dollars dans le monde. Les experts n’ont pas été aussi amicaux à propos de l’arrivée de l’arrangement, quoi qu’il en soit, recueillant une note d’approbation de 55% pour les tomates pourries. Damon a depuis fait part de son inquiétude de ramener la franchise pour une 6e portion.

Un instantané des films plus anciens de Jason Bourne Droit au but, Marshall doit ramener Jason Bourne une fois de plus. Cependant, comme indiqué par Collider, Marshall a communiqué son enthousiasme pour l’ajout d’un autre film à la franchise. Il a expliqué ses attentes, y compris il pourrait y avoir une porte ouverte pour un autre producteur de film pour diriger la franchise. Paul Greengrass a coordonné trois des cinq films de l’arrangement, et sa capacité à revenir ou non pourrait directement affecter si Damon doit également revenir.

Quand Jason Bourne 6 sortira-t-il?

Comme nous l’avons dit précédemment, les créateurs n’avaient pas annoncé officiellement le destin inévitable de la fondation Jason Bourne. Nous pouvons donc nous attendre à ce que s’il est rétabli d’ici cette année, les fans auront la possibilité de voir ce film d’ici 2022 ou 2023.

Détails de l’histoire

Les créateurs, comme Damon, doivent travailler sur un projet parallèle pour Jason Bourne. Quoi qu’il en soit, ils seraient enclins à ne pas faire de film standard. Ils ont besoin que le script soit hors du conteneur, quelque chose de stimulant pour les personnages.

Les premiers films Bourne ont suivi un style de mouvement, de drame et d’espionnage. Néanmoins, faire des options différentes de ce qui est normal est accablant. Jason Bourne de 2016 n’était pas équivalent aux films Bourne précédents. Les savants avaient une perspective inspirante à ce sujet, et c’était sans précédent en contraste avec d’autres films de Bourne.

Si nous obtenons un Jason Bourne 6, d’ici là, cela abandonne la question que nous verrons Matt Damon dans le rôle principal? Les fans sont impatients d’entendre de manière dynamique le destin inévitable de la fondation.

Eh bien, c’est ce que nous avons sur Jason Bourne. Restez en sécurité et nous vous tiendrons au courant.