Greig Fraser, directeur de la photographie de Dune, dit que le film est une véritable aventure

Dune se dirige vers nous en décembre, et une bande-annonce est imminente pour être libérée à tout moment maintenant. Les fans sont dans une frénésie en attendant des images de la Denis Villeneuve version du classique Frank Herbert histoire, et une partie de cette excitation vient du directeur de la photographie Greig Fraser. L’homme a un vrai don, travaillant récemment sur Le Mandalorien, Rogue One, Zero Dark Thirty, et Vice. Maintenant, il apporte cet œil vif à Dune, et même les images fixes qui ont été sorties du film sont magnifiques. Fraser s’est récemment assis pour une entrevue avec Collider, où il a parlé du tournage du film et de sa similitude avec Star Wars.

Dune va être épique

« C’était assez amusant car j’ai dû oublier beaucoup de Guerres des étoiles quand je faisais Dune. Mais ce n’était pas difficile. Denis et moi avons parlé clairement à quoi le film devrait ressembler et devrait se sentir, et les formats et ceci et cela, donc il n’était pas difficile de dévier et de changer de voie. Il y avait quelques similitudes comme les déserts. Je veux dire, écoutez, finalement je suis certain que George Lucas a été inspiré par Dune quand il a fait Guerres des étoiles. Je ne sais pas si c’est sacrilège de parler, mais il y a beaucoup de similitudes dans certains domaines, donc vous pouvez dire qu’il a certainement été influencé par cela. J’ai donc dû faire attention à faire les deux[[Dune et Le Mandalorien]et de ne pas me répéter. Pas seulement pour le film, mais pour le plaisir. Je déteste faire la même chose deux fois. C’est une histoire entièrement formée en soi avec des endroits où aller. C’est un film épique entièrement autonome dont les gens tireront beaucoup quand ils le verront… Ce fut toute une aventure visuellement. Ce fut une belle expérience de le faire. «

Dune, réalisé par Denis Villeneuve et avec Timothée Chalamet, Oscar Issac, Rebecca Ferguson, Zendaya, Jason Momoa, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellen Skarsgard, Dave Bautista, Sharon Duncan-Brewster, et Charlotte Rampling devrait ouvrir dans les salles le 18 décembre.

Le directeur de la photographie de Dune, Greig Fraser, dit que le film est une véritable aventure est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.