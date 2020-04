James Gunn jette de l’eau sur les gardiens de la galaxie 4, mais aime écrire pour Harley Quinn / Film

James Gunn a récemment confirmé que les deux The Suicide Squad et Gardiens de la Galaxie Vol. 3 étaient toujours en voie de respecter les dates de sortie prévues. Bien sûr, il y a toujours une chance que cela change, car il y a beaucoup de temps entre maintenant et la sortie de ces films. Heureusement, The Suicide Squad est travaillé à distance en post-production, et Gardiens de la Galaxie Vol. 3 n’est pas prévu pour commencer le tournage depuis longtemps. Malgré tout, Gunn a pris le temps de taquiner les deux films en répondant aux questions des fans sur les suites du week-end.

James Gunn ne fera pas les gardiens de la galaxie 4

Tout d’abord, James Gunn a été interrogé sur le long match en ce qui concerne le gardiens de la Galaxie la franchise. Même si les caméras ne commencent même pas à rouler Gardiens de la Galaxie Vol. 3 depuis quelques années, le réalisateur sait déjà que ce sera la fin de la route pour son travail sur cette franchise.

Gunn a déjà abordé le fait que Gardiens de la Galaxie 3 marquera la fin d’un arc de trilogie pour les personnages cosmiques de Marvel, concluant efficacement les histoires de cette itération de l’équipe de super-héros. Nous ne savons pas si la franchise se poursuivra après cela avec certains des personnages que James Gunn a amenés dans l’univers cinématographique Marvel, mais le réalisateur ne reviendra pas pour Gardiens de la Galaxie 4 si c’est le cas. En réponse à une question de fans sur les réseaux sociaux (via Comic Book Movie), Gunn a déclaré:

«Je n’ai absolument jamais dit que je ne ferais pas de vol. 2, car j’avais prévu de faire une trilogie dès le début si la première fonctionnait. Je n’ai pas l’intention de faire un [fourth]. «

En outre, il semble qu’il y ait une chance que l’un des gardiens de la Galaxie pourrait ne pas sortir vivant de la franchise. Un utilisateur de Reddit a capturé sa réponse à une question dans une histoire Instagram. C’est ici:

James Gunn taquine la mort d’un personnage dans GOTG Vol. 3 de marvelstudios

Gardez à l’esprit que le simple fait de confirmer que «quelqu’un» va mourir dans la suite ne signifie pas que ce sera un personnage principal. En fait, Gunn a probablement répondu à cette question simplement parce qu’elle était si vaguement formulée. Bien sûr Quelqu’un mourra en Guardiens de la Galaxie Vol. 3, mais la vraie question est de savoir si ce sera une mort importante ou simplement un homme de main ou des criminels de l’espace. Ce sera peut-être quelqu’un lié au passé de Rocket Raccoon, qui sera une grande partie de la suite.

Gardiens de la Galaxie Vol. 3 va commencer le tournage au cours des deux prochaines années.

James Gunn a adoré écrire pour Harley Quinn sur The Suicide Squad

Même si James Gunn est clairement passionné par la franchise avec laquelle il a commencé gardiens de la Galaxie, il est tout aussi enthousiasmé par son aventure chez Warner Bros Pictures avec la propriété DC Comics The Suicide Squad.

Lors d’une session de questions / réponses en direct sur Instagram, Gunn a été invité à choisir entre The Joker ou Harley Quinn. Bien que Gunn aime le Joker, il a absolument jailli d’écrire pour Harley Quinn dans The Suicide Squad. Gunn a déclaré (via ComingSoon.net):

« Oh, j’aime le Joker, mais Harley est l’un de mes personnages préférés que j’ai jamais écrit », a déclaré Gunn. « En fait, elle est probablement mon personnage de bande dessinée préféré dont la personnalité était bien définie avant de lui écrire pour l’écran. Elle est un compagnon incroyable à avoir tout en écrivant ses actions folles et son dialogue. Ai-je dit que je l’aimais? «

Cela ne devrait pas surprendre puisque James Gunn a également déclaré que Margot Robbie pourrait être le meilleur acteur avec lequel il ait jamais travaillé pendant la production l’automne dernier. C’est un personnage amusant avec un bord qui permet certainement à James Gunn de puiser dans un humour plus tordu, sans parler d’être un dur à cuire.

Mais Gunn a une liste de personnages avec lesquels il joue depuis The Suicide Squad a un casting d’ensemble qui comprend le retour Suicide Squad membres de la distribution Margot Robbie, Jai Courtney, Joel Kinnaman et Viola Davis, sans parler des nouveaux acteurs comme David Dastmalchian, John Cena, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Maylin Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Deigo Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Brage, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Idris Elba, et Michael Rooker.

The Suicide Squad est actuellement prévu pour arriver dans les salles le 6 août 2021.

Articles sympas du Web: