Star Wars A-Wing fait son atterrissage avec le nouvel ensemble LEGO

Les fans de Star Wars Day attendaient, le 4 mai est presque arrivé. Cette journée offre aux fans des offres Star Wars et de nouveaux objets de collection et nous attendons tous de voir ce qui est en magasin. Il semble que LEGO veuille donner aux fans une longueur d’avance facile à cet événement en annonçant un nouveau jeu de construction de la série de collectionneurs Star Wars ultime pour le 1er mai. le Le retour des Jedi Le vaisseau A-Wing est de retour et est prêt à affronter l’Empire au fur et à mesure que vous le construisez. Le navire est un ensemble de 1 673 pièces doté d’une nouvelle verrière de cockpit amovible. Il est également assez grand car il mesure 16,5 « de long et 10 » de large après sa construction.

LEGO a vraiment capturé tous les détails avec ce nouvel ensemble des lasers pivotants aux moteurs avec l’effet propulseur. C’est plus que l’ensemble LEGO habituel car c’est plus une pièce d’affichage bien conçue que tout fan de Star Wars aimerait posséder. Il y a aussi une mini figurine incluse qui peut être affichée à côté de la plaque qui est également incluse. La série Star Wars A-Wing Ultimate Collector est au prix de 199 $, ce qui n’est pas trop fou par rapport aux autres séries Ultimate Collector comme le Death Star et le Millennium Falcon. Les précommandes ne seront pas disponibles avant le 1er mai et vous pourrez trouver l’A-Wing situé ici.





















« Univers passionnant! Le groupe LEGO crée des versions en briques de vaisseaux, véhicules, lieux et personnages emblématiques de l’univers Star Wars ™ depuis 1999. LEGO Star Wars est son thème le plus réussi, avec des ensembles de construction qui font un grand anniversaire, Noël ou cadeaux surprise pour les fans de tous âges. «

Créez un affichage époustouflant avec la toute première version LEGO® Ultimate Collector Series du Starfighter A-wing (75275) de Star Wars: Le retour du Jedi, avec une verrière de cockpit amovible pour janvier 2020!

Les fans de Star Wars ™ adoreront les détails authentiques tels que les canons laser pivotants. Comprend également un présentoir réglable, une plaque d’information et un personnage de pilote d’aile A pour compléter une pièce maîtresse de Star Wars.

Cet ensemble de construction de combattant à ailes A LEGO® Star Wars ™ de 1 673 pièces offre un défi amusant et gratifiant pour les fans de Star Wars âgés de 18 ans et plus, et fait un cadeau d’anniversaire fantastique, un cadeau de Noël ou une surprise pour une occasion spéciale.

Mesurant 10,5 « (27 cm) de haut, y compris le présentoir, 16,5 » (42 cm) de long et 10 « (26 cm) de large, ce modèle de chasseur à ailes A LEGO® Star Wars ™ à collectionner fera forcément grande impression à la maison ou dans le Bureau.

