ICC Cricket Awards de la décennie Steve Smith David Warner

Steve Smith, Meg Lanning et Ellyse Perry sont dans la course pour être couronnés joueur de cricket international de la décennie tandis que David Warner est l’omission flagrante de l’Australie dans la liste des finalistes de l’ICC.

L’ICC a nommé Smith comme le seul Australien pour le prix Sir Garfield Sobers pour le joueur de cricket masculin ICC de la décennie – incorporant des tests, des ODI et des T20I.

Et Lanning et Perry ont tous les deux eu un départ pour le prix équivalent féminin Rachael Heyhoe-Flint.

Les concurrents de Smith sont Ravi Ashwin, Virat Kohli, Joe Root, Kumar Sangakkara, AB de Villiers et Kane Williamson.

Et Lanning et Perry sont jugés contre Suzie Bates, Mithali Raj, Sarah Taylor et Stafanie Taylor.

Parmi les autres Australiens en lice pour les gongs figurent Mitchell Starc dans la catégorie ODI et Aaron Finch et Alyssa Healy dans la section T20I.

Cela signifie qu’il n’y a pas de place pour Warner, le batteur d’ouverture vétéran qui a joué avec force dans les trois formats tout au long de la décennie.

Warner a marqué 7244 essais en carrière à 48,94, 5303 courses ODI à 44,94 et 2265 courses T20I à 31,45.

En trouvant les gagnants ultimes, le vote des fans représentera 10% des votes, tandis que les votes d’un panel d’experts constitueront les 90% restants.

Les gagnants seront révélés le mois prochain.

La liste complète des nominés pour les ICC Awards of the Decade est la suivante:

Prix ​​Sir Garfield Sobers pour le joueur de cricket masculin ICC de la décennie – Meilleur joueur de cricket international masculin (tests, ODI et T20I) pendant la période de performance:

R Ashwin (Inde)

Virat Kohli (Inde)

Joe Root (Angleterre)

Kumar Sangakkara (Sri Lanka)

Steve Smith (Australie)

AB de Villiers (Afrique du Sud)

Kane Williamson (Nouvelle-Zélande)

Prix ​​Rachael Heyhoe-Flint pour la joueuse de cricket ICC de la décennie – Le meilleur joueur de cricket international féminin (tests, ODI et T20I) pendant la période de performance:

Suzie Bates (Nouvelle-Zélande)

Meg Lanning (Australie)

Ellyse Perry (Australie)

Mithali Raj (Inde)

Sarah Taylor (Angleterre)

Stafanie Taylor (Antilles)

Test de cricket masculin ICC de la décennie – Meilleur joueur de cricket d’essai masculin pendant la période de performance:

James Anderson (Angleterre)

Rangana Herath (Sri Lanka)

Virat Kohli (Inde)

Joe Root (Angleterre)

Yasir Shah (Pakistan)

Steve Smith (Australie)

Kane Williamson (Nouvelle-Zélande)

Joueur de cricket ODI masculin ICC de la décennie – Meilleur joueur de cricket ODI masculin pendant la période de performance:

MS Dhoni (Inde)

Virat Kohli (Inde)

Lasith Malinga (Sri Lanka)

Kumar Sangakkara (Sri Lanka)

Rohit Sharma (Inde)

Mitchell Starc (Australie)

AB de Villiers (Afrique du Sud)

Cricket ODI féminin ICC de la décennie – Le meilleur joueur de cricket ODI féminin pendant la période de performance:

Suzie Bates (Nouvelle-Zélande)

Jhulan Goswami (Inde)

Meg Lanning (Australie)

Ellyse Perry (Australie)

Mithali Raj (Inde)

Stafanie Taylor (Antilles)

Cricket de la décennie ICC T20I pour hommes – Meilleur joueur de cricket masculin T20I pendant la période de performance:

Aaron Finch (Australie)

Chris Gayle (Antilles)

Rashid Khan (Afghanistan)

Virat Kohli (Inde)

Lasith Malinga (Sri Lanka)

Rohit Sharma (Inde)

Imran Tahir (Afrique du Sud)

Joueur de cricket féminin ICC T20I de la décennie – Le meilleur joueur de cricket T20I féminin pendant la période de performance:

Sophie Devine (Nouvelle-Zélande)

Deandra Dottin (Antilles)

Alyssa Healy (Australie)

Meg Lanning (Australie)

Ellyse Perry (Australie)

Anya Shrubsole (Angleterre)

Joueur de cricket associé masculin ICC de la décennie – Le meilleur joueur de cricket associé masculin pendant la période de performance:

Richie Berrington (Ecosse)

Peter Borren (Pays-Bas)

Kyle Coetzer (Ecosse)

Paras Khadka (Népal)

Calum MacLeod (Ecosse)

Assad Vala (PNG)

Joueuse de cricket associée féminine ICC de la décennie – Le meilleur joueur de cricket associé féminin pendant la période de performance:

Kathryn Bryce (Ecosse)

Sarah Bryce (Ecosse)

Natthakan Chantham (Thaïlande)

Sterre Kalis (Pays-Bas)

Chanida Sutthiruang (Thaïlande)

Sornnorin Tippoch (Thaïlande)

Prix ​​ICC Spirit of Cricket de la décennie – Une action, un moment, un geste ou une décision sur le terrain du cricket international pendant la période de performance qui reflète le mieux l’esprit du cricket: