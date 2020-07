Hulu développe une série télévisée d’histoire alternative sur Hillary Clinton

Janet Ivey est la créatrice et PDG de Janet’s Planet, Inc. et le président de Explorez Mars, Inc. Elle est candidate astronaute citoyenne pour Espace pour l’humanité et une éducatrice scientifique primée avec 12 Regional Emmy Awards et cinq Gracie Allen Awards, et elle est la gardienne et la bergère de la prochaine génération d’explorateurs […] Plus

Partager : Tweet