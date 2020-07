Pourquoi persévérer – sur Mars? (Op-Ed)

Janet Ivey est la créatrice et PDG de Janet’s Planet, Inc. et le président de Explorez Mars, Inc. Elle est candidate astronaute citoyenne pour Espace pour l’humanité et une éducatrice scientifique primée avec 12 Regional Emmy Awards et cinq Gracie Allen Awards, et elle est la gardienne et la bergère de la prochaine génération d’explorateurs de l’espace. Ivey a contribué cet article à Voix d’experts de Space.com: Op-Ed & Insights.

Alors que nous comptons avant le lancement du rover Mars Perseverance de la NASA, Explore Mars, Inc. veut entendre votre histoire #WhyPersevere. Comment avez-vous persévéré en 2020? Partagez vos histoires de force, d’espoir et de persévérance sur les réseaux sociaux en taguant #WhyPersevere et @ExploreMars, et assistez à la soirée de lancement en direct le 30 juillet à 7 h HAE (11 h 00 GMT) pendant que nous partageons vos histoires!

Le #CountDownToMars a commencé et, le 30 juillet, le rover Mars 2020 de la NASA, Perseverance, lancera et commencera son voyage vers la planète rouge. Ici, à Explore Mars, Inc. nous nous demandons … #PourquoiPersevere?

Si vous n’avez pas lu ou écouté l’essai gagnant d’Alex Mather, « Name the Rover », qui lui a décerné l’honneur de baptiser le rover Mars 2020, Perseverance… faites-le maintenant. Laissez votre âme être élevée par les paroles de ce jeune homme.

Son essai se lit comme suit:

« Curiosité. InSight. Esprit. Opportunité. Si vous y réfléchissez, tous ces noms des anciens rovers martiens sont des qualités que nous possédons en tant qu’humains. Nous sommes toujours curieux et recherchons des opportunités. Nous avons l’esprit et la perspicacité d’explorer la Lune, Mars, et au-delà. Mais, si les rovers doivent être nos qualités en tant que race, nous avons raté le plus important. Persévérance. En tant qu’êtres humains, nous avons évolué en tant que créatures capables d’apprendre à s’adapter à n’importe quelle situation, aussi dure soit-elle. Nous sont une espèce d’explorateurs, et nous connaîtrons de nombreux revers sur le chemin de Mars. Cependant, nous pouvons persévérer. Nous, non pas en tant que nation mais en tant qu’humains, n’abandonnerons pas. Même face à d’âpres pertes comme Opportunity et Vikram 2 , la race humaine persévérera toujours dans le futur. » – Alex Mather

Pour Alex, son idée du nom n’était pas de décrire le rover mais plutôt les personnes qui l’ont construit. « Nous avons l’esprit de saisir l’opportunité, nous sommes pleins de curiosité et nous avons la perspicacité de grandir en tant qu’espèce », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de la NASA et du dévoilement du nom du rover. « Les noms des rover précédents étaient bons, mais il manquait quelque chose. C’était sans la caractéristique la plus importante chez les êtres humains … la persévérance, la capacité de continuer à repousser les limites et de se remettre face à la tragédie. »

Il semblerait que M. Mather ait eu une prédiction extrêmement prémonitoire de ce dont nous, les Terriens, aurions besoin en 2020, et en abondance: la persévérance. Les mêmes qualités qu’il faut pour concevoir, construire, lancer et faire atterrir un rover sur Mars sont exactement ce que l’humanité a le plus besoin d’exploiter aujourd’hui – la capacité de faire les choses difficiles et de mettre notre équipement de protection personnel, de célébrer et de faire progresser la diversité et de tout faire. exploration scientifique incluse.

Nous devons faire des pas persévérants pour créer, planifier et rêver d’une journée meilleure. Nous devons continuer à mettre un pas courageux devant l’autre, jusqu’à ce moment et ce jour où nous ferons un saut encore plus grand et remettons ce prochain pas en arrière sur la Lune et le tout premier pas humain sur Mars.

#PourquoiPersevere? Eh bien, parce que les temps difficiles ne durent jamais éternellement, mais ceux qui s’accrochent, combattent le bon combat, défendent l’égalité, font un travail incroyable et envisagent des jours plus clairs pour tous ont tendance à changer la donne qui changent effectivement le monde. Et oui, cela prend du temps, souvent trop longtemps, mais je vois des changements qui se produisent, ce qui me donne l’espoir que le changement éternel est une fatalité.

Des changements simples mais importants, comme le leadership d’Explore Mars qui se déplace pour apporter des changements à notre équipe qui reflètent mieux la belle diversité ici sur Terre et qui cherchent à améliorer l’accès à l’espace grâce à la sensibilisation STEAM, afin que notre avenir sur Mars reflète également cette diversité. Je crois que le bien triomphe en effet, que les rovers se lanceront et atterriront, que la diversité de tout est essentielle, et que la vie sur et hors de la planète Terre ne fera que s’améliorer à mesure que nous nous aventurons sur Mars et au-delà parce que nous avons collectivement décidé de persévérer.

#PourquoiPersevere? Après avoir lu et regardé les clips vidéo de l’essai d’Alex, pour moi, la réponse est simple. Je persévérerai pour des étudiants comme Alex et les 28000 élèves de la maternelle à la 12e année qui ont également soumis des candidatures, parmi lesquelles 155 demi-finalistes ont été sélectionnés puis finalement réduits à neuf finalistes:

Ingéniosité

Endurance

Vision

Ténacité

Persévérance

Courage

Courage

Promettre

Clarté

(Les noms des 155 demi-finalistes ont été gravés au pochoir sur une puce montée sur le rover.)

#PourquoiPersevere? Je persévérerai car la génération Artemis regorge de tout ce qui précède et bien plus encore.

#PourquoiPersevere? Parce que la réalisation de l’égalité raciale, de la diversité et de l’inclusion dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM), l’espace et au-delà prendra Vision pour voir un avenir uni, le Ténacité pour voir nos rêves d’exploration spatiale humaine devenir réalité, le Endurance d’utiliser le meilleur de notre créativité et de notre science pour lancer la vie de tous, Courage d’âme et de compassion pour amener les humains sur Terre et sur Mars à se comporter comme la famille de l’humanité que nous sommes, la Courage pour se dresser contre tout acte d’injustice, le Clarté pour voir tout un univers de possibilités, le Promettre que la diversité de tout est essentielle, la Ingéniosité pour créer de nouveaux paradigmes, et le Persévérance pour voir toutes ces choses se réaliser – sur Terre, sur la Lune et sur Mars.

Les élèves scandent: «Go Perseverance!» lors d’un événement pour annoncer le nom officiel du rover Mars 2020, le 5 mars 2020, à l’école secondaire Lake Braddock à Burke, en Virginie. (Crédit d’image: Aubrey Gemignani / NASA)

#PourquoiPersevere? Parce que l’essai de Mather a une leçon pour nous tous. Bien que les temps puissent être durs, durs, pleins de revers et de pertes, ce sont souvent les conditions mêmes qui produisent un grand changement transformateur et durable. Nous pouvons (et devons) persévérer; c’est peut-être le meilleur espoir de l’humanité pour la Terre et pour Mars.

