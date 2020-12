La bonne nouvelle, pour être franc, c’est que, bien que Hulk Hogan soit l’un des plus grands lutteurs professionnels de tous les temps, ses plus grandes compétences étaient au micro. Il n’a jamais été le technicien de ring le plus qualifié, ce qui signifie que Hemsworth n’aura pas besoin d’apprendre quoi que ce soit de particulièrement complexe ou de haut vol. Cela n’a jamais été le style du ring de Hogan.