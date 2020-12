Voir le programme du marathon de Noël des 25 jours de forme libre – / Film

C’est ici. Lorsque l’horloge a sonné à minuit le 1er décembre, quelque chose a bougé dans les bureaux de Freeform, où ils se sont préparés pour encore 25 jours de leur marathon de Noël désormais emblématique. Cela arrive chaque année, et ils jouent (pour la plupart) les mêmes films chaque année, mais il y a quelque chose de particulièrement réconfortant à propos du Marathon de Noël de 25 jours de forme libre, qui nous offre le répit des classiques sentimentaux et des dessins animés bien-aimés. Il commence aujourd’hui, avec une ardoise bien remplie qui comprend Disney’s A Christmas Carol, Miracle sur 34h Street, les deux Seul à la maison films, Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss, et Deck the Halls. Et il y aura beaucoup d’autres classiques de Noël à venir.

Peut-être que chaque Noël ne consiste pas à célébrer la famille, les amis et les fêtes, mais à tester combien de fois vous pouvez regarder Le Père Noël série dans une rangée. Sérieusement, les films mettant en vedette Tim Allen sont partout sur le Freeform 25 Days of Christmas Marathon, rivalisant Seul à la maison pour le titre le plus présenté dans ce calendrier. Mais ces films, ainsi que des classiques animés comme Frosty le bonhomme de neige et Rudolph le renne au nez rouge, tous participent à ce marathon de 25 jours. Les Harry Potter films, autrefois un incontournable des vacances chez Freeform, mais maintenant chez Peacock après avoir été diffusé sur plusieurs plates-formes de streaming. Mais pas de peur, tu peux juste regarder Seul à la maison un million de fois.

Consultez le programme complet des 25 jours de marathon de Noël de Freeform ci-dessous.

MARDI, DÉC. 1

10h30 Un chant de Noël de Disney

12h30 Miracle sur la 34e rue (1994)

15 h 10 Seul à la maison

17 h 40 Home Alone 2: Perdu à New York

20h20 Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

12 h Deck the Halls (2006)

MERCREDI, DÉC. 2

7 h C’est un très joyeux Noël Muppet

11 heures Miracle sur la 34e rue (1994)

13 h 40 Deck the Halls (2006)

15h45 Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

18h25 Le Père Noël

20h30 Le Père Noël 2

12 h Le Père Noël 3: la clause d’évasion

JEUDI, DÉC. 3

7 h Les Simpsons Marathon d’épisodes de Noël

10h30 Mariages de contes de fées de Disney: Holiday Magic 2

11h30 du matin Jingle tout le chemin 2

13 h 35 Noël avec les Kranks

15 h 40 Un chant de Noël de Disney

17h50 Seul à la maison

20h20 Home Alone 2: Perdu à New York

12 h Jingle tout le chemin 2

VENDREDI, DÉC. 4

7 h Mariages de contes de fées de Disney: la magie des fêtes

8 h 05 La femme du prédicateur

10h45 Noël avec les Kranks

12 h 50 Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas

2h30 de l’après-midi Le Père Noël

16 h 40 Le Père Noël 2

19 h 10 Le Père Noël 3: la clause d’évasion

21h15 Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

23h55 Deck the Halls (2006)

SAMEDI, DÉC. 5

7 h La femme du prédicateur

9 h 40 Deck the Halls (2006)

11h45 Retour de Prancer

13 h 50 Jingle tout le chemin 2

15 h 55 Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

18 h 35 Le Père Noël arrive en ville

19 h 40 Rudolph le renne au nez rouge

20h45 Frosty le bonhomme de neige

21h20 Le Père Noël

23h30 Le Père Noël 2

DIMANCHE, DÉC. 6

7 h Décorer Disney: la magie des fêtes

8 h Retour de Prancer

10h10 Jingle tout le chemin 2

12 h 15 Un chant de Noël de Disney

14 h 20 Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas

16h00 Le Père Noël arrive en ville

17 h 05 Frosty le bonhomme de neige

17 h 40 Rudolph le renne au nez rouge

18 h 45 Seul à la maison

21h15 Home Alone 2: Perdu à New York

23h55 Le Père Noël 3: la clause d’évasion

LUNDI, DÉC. sept

12h00 Les vacances

15 h 10 L’amour en fait

18 h 20 Le Père Noël

20h30 Le Père Noël 2

12 h Noël avec les Kranks

MARDI, DÉC. 8

7 h Noël avec les Kranks

10h30 L’amour en fait

13 h 35 La femme du prédicateur

16 h 10 Les vacances parfaites

18 h 15 Le Père Noël 3: la clause d’évasion

20h20 Presque Noël – Première forme libre

12 h Nativité noire

MERCREDI, DÉC. 9

10h30 Mariages de contes de fées de Disney: la magie des fêtes

11h30 du matin Retour de Prancer

13 h 40 Un chant de Noël de Disney

15 h 50 L’étoile (2017) – Première forme libre

17h50 Seul à la maison

20h20 Home Alone 2: Perdu à New York

12 h Retour de Prancer

JEUDI, DÉC. dix

7 h Les Simpsons Marathon d’épisodes de Noël

10h30 L’étoile (2017)

12h30 Le Père Noël

2h30 de l’après-midi Le Père Noël 2

16 h 35 Le Père Noël 3: la clause d’évasion

18 h 40 Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas

20h20 Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

12 h Noël avec les Kranks

VENDREDI, DÉC. 11

7 h Décorer Disney: la magie des fêtes

8 h Neige

10 heures Snow 2: Gel du cerveau

12 h 00 Boule à neige

14h00 Noël avec les Kranks

16 h 05 Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

18 h 45 Seul à la maison

21h15 Home Alone 2: Perdu à New York

23h55 La maison de papa 2 – Première forme libre

SAMEDI, DÉC. 12

7 h Les Simpsons Marathon d’épisodes de Noël

8 h La maison de papa 2

10 h 05 Le Père Noël

12 h 15 Le Père Noël 2

14 h 45 Le Père Noël 3: la clause d’évasion

16 h 50 Histoire de jouet

18 h 50 Histoire de jouets 2

20h55 Toy Story 3

23h25 Toy Story que le temps a oublié

23h55 Un chant de Noël de Disney

DIMANCHE, DÉC. 13

7 h J’adore les tonneliers

9h30 du matin Toy Story que le temps a oublié

10 heures Retour de Prancer

12 h 00 Un chant de Noël de Disney

14 h 05 Seul à la maison

16 h 35 Home Alone 2: Perdu à New York

19 h 15 Le Père Noël

21h25 Le Père Noël 2

23h55 Le Père Noël 3: la clause d’évasion

LUNDI, DÉC. 14

7 h Retour de Prancer

10h30 Les vacances parfaites

12h35 Presque Noël

15 h 10 Seul à la maison

17 h 40 Seul à la maison: 2 perdus à New York

20h20 Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

12 h Les vacances parfaites

MARDI, DÉC. 15

10h30 Le flocon de neige magique

12 h 00 Jingle tout le chemin 2

14h00 Noël avec les Kranks

16 h 05 Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas

17 h 45 Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

20h25 Un chant de Noël de Disney

22h30 Préparation et atterrissage: Naughty vs Nice

12 h Jingle tout le chemin 2

MERCREDI, DÉC. 16

11h30 du matin Noël avec les Kranks

13 h 35 Miracle sur la 34e rue (1994)

16 h 15 Le Père Noël

18h25 Le Père Noël 2

20h55 Le Père Noël 3: la clause d’évasion

12 h Nativité noire

JEUDI, DÉC. 17

7 h Les Simpsons Marathon d’épisodes de Noël

10h30 Le petit batteur (1968)

11 heures Miracle sur la 34e rue (1994)

13 h 40 Casse-Noisette et les quatre royaumes

15h45 Un chant de Noël de Disney

17 h 40 Seul à la maison

20h20 Home Alone 2: Perdu à New York

12 h Taille réelle 2: Une veille de Noël

VENDREDI, DÉC. 18

7 h Vacances en menottes

9 h 05 Les vacances

12 h 15 Un chant de Noël de Disney

14 h 20 Le Père Noël

16 h 25 Le Père Noël 2

18 h 55 Le Père Noël 3: la clause d’évasion

21 h Le Grinch du Dr Seuss (2018) – Première forme libre

11 heures du soir L’étoile (2017)

1 h Les Simpsons Marathon d’épisodes de Noël

SAMEDI, DÉC. 19

7 h Vacances Kung Fu Panda

7h30 Le petit batteur (1968)

8 h L’étoile (2017)

10 h 05 Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas

11h45 Seul à la maison

14 h 15 Home Alone 2: Perdu à New York

16 h 55 Frosty le bonhomme de neige

17h30 Rudolph le renne au nez rouge

18 h 35 Le Grinch du Dr Seuss (2018)

20h40 Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

23h20 Miracle sur la 34e rue (1994)

DIMANCHE, DÉC. 20

7 h Les Simpsons Marathon d’épisodes de Noël

9h30 du matin Miracle sur la 34e rue (1994)

12h10 Jingle tout le chemin 2

14 h 20 Le Père Noël arrive en ville

15 h 25 Frosty le bonhomme de neige

16 h Rudolph le renne au nez rouge

17 h 05 Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

19 h 45 Seul à la maison

22h15 Home Alone 2: Perdu à New York

00h55 Le Père Noël arrive en ville

LUNDI, DÉC. 21

10h30 Jingle tout le chemin 2

12h30 Miracle sur la 34e rue (1994)

15 h Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas

16h30 Le Père Noël

18h30 Le Père Noël 2

21 h Le Père Noël 3: la clause d’évasion

12 h Noël avec les Kranks

MARDI, DÉC. 22

7 h Apprenti du Père Noël

8h30 Miracle sur la 34e rue (1994)

11 heures Les vacances parfaites

13 heures Noël avec les Kranks

15 h 05 Un chant de Noël de Disney

17 h 10 Seul à la maison

19 h 40 Home Alone 2: Perdu à New York

22h20 La nuit avant – Première forme libre

12h30 Les Simpsons Marathon d’épisodes de Noël

MERCREDI, DÉC. 23

7h30 Taille réelle 2: Une veille de Noël

9h30 du matin Les tons de brume

11h30 du matin Vacances en menottes

13h30 Le Père Noël

15h35 Le Père Noël 2

18 h 05 Le Père Noël 3: la clause d’évasion

20h10 Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

22h50 Le Père Noël arrive en ville

23h55 Retour de Prancer

JEUDI, DÉC. 24

7 h Les Simpsons Marathon d’épisodes de Noël

10h30 Retour de Prancer

12h30 Seul à la maison

15 h Home Alone 2: Perdu à New York

17h35 Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

20h15 Frosty le bonhomme de neige

20h50 Rudolph le renne au nez rouge

21h55 Le Père Noël arrive en ville

12 h Les Simpsons Marathon d’épisodes de Noël

VENDREDI, DÉC. 25

7 h Les Simpsons Marathon d’épisodes de Noël

10h30 Le Père Noël

12h30 Le Père Noël 2

2h30 de l’après-midi Le Père Noël 3: la clause d’évasion

16h30 Frosty le bonhomme de neige

17 h Rudolph le renne au nez rouge

18 heures Seul à la maison

20h30 Home Alone 2: Perdu à New York

Articles sympas sur le Web: