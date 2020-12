Hugh Grant Next Project est un faux documentaire de Charlie Brooker – / Film

Hugh Grant a trouvé son nouveau créneau en jouant le méchant. Après avoir perdu son personnage principal de comédie romantique pour jouer le méchant flamboyant dans Paddington 2 (dans ce qui est sans doute son meilleur rôle à ce jour), Grant approfondit les rôles sombres qui lui sont proposés, sortant récemment de l’antagoniste sociopathe de la série HBO de David E. Kelley, Le défait. Et il en a un de plus à son actif, a taquiné l’acteur, révélant que son prochain projet sera un «faux documentaire sur 2020» de Miroir noir créateur Charlie Brooker.

Dans une interview avec Vulture discutant de la finale de Le défait, Grant a révélé qu’il avait déjà son prochain concert prévu. Et il est intéressant de noter que cela correspond à sa plongée dans les rôles les plus inconvenants, car il a fait un virage à gauche du leader romantique au méchant voleur de scène. Grant a déclaré au point de vente qu’il jouerait dans le «faux documentaire sur 2020» de Charlie Brooker en tant qu ‘«historien interrogé sur l’année»:

«Je fais quelque chose demain, en fait. Charlie Brooker [the creator of Black Mirror] a écrit un faux documentaire sur 2020. C’est pour Netflix, et je suis un historien qui est interviewé sur l’année. Je suis assez répulsif, en fait! Et vous aimerez ma perruque.

C’est toutes sortes de choses intrigantes. Brooker est un écrivain très cynique qui est sans aucun doute capable de créer n’importe quelle sorte de personnages méprisables pour Grant, et il semble que l’acteur se délecte de quelque chose – décrivant son personnage comme «répulsif» et portant une perruque (probablement ridicule) pour jouer. Le travail de Brooker dans Miroir noir, une série d’anthologies de science-fiction qui se méfie profondément de la technologie, suggère que ce faux documentaire sera une comédie du degré le plus noir, ce qui permettra à Grant d’être aussi exagéré qu’il le souhaite. Et puisque ce projet est sous Netflix – avec lequel Brooker a noué un partenariat étroit depuis son déménagement Miroir noir au streamer – il sera probablement étoilé et à gros budget aussi.

Il n’y a pas encore de confirmation officielle sur le faux documentaire Netflix de Brooker à part la taquinerie de Grant, mais ce sera probablement dans le cadre de l’accord que Brooker et la société de production d’Annabel Jones ont avec le streamer.

Je ne suis pas sûr de vouloir un faux documentaire de Brooker sur 2020 (l’année n’est pas assez mauvaise pour que nous ayons besoin de l’un des cyniques les plus célèbres de l’industrie de la télévision pour en faire une comédie?), Mais je suis tout à fait pour Grant doublant les rôles vilains après avoir donné des performances de tous les temps dans Paddington 2 et continuer la séquence de rôles de vol de scène dans Les messieurs et maintenant Le défait.

