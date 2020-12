George Clooney a donné une réponse A + lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait en tant que Batman dans le film Flash

1997 Batman et Robin a vu Batman de George Clooney et Robin de Chris O’Donnell affronter M. Freeze d’Arnold Schwarzenegger, Poison Ivy d’Uma Thurman et le monstrueux Bane (joué par Robert «Jeep» Swenson), avec Barbara Gordon d’Alicia Silverstone rejoignant plus tard le mélange en tant que Batgirl. Avec sa réception critique négative, Batman et Robin a fini par être le film Batman le moins rentable à ce jour. En tant que tel, la suite proposée, intitulée Batman déchaîné, a été annulée et la série de films Batman a été redémarrée près d’une décennie plus tard avec Batman commence.