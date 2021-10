Horoscope Lion aujourd’hui samedi 2 octobre : amour, argent, santé et conseils du jour

Lion, au cours de ce mois d’octobre, vous apprendrez à identifier ce que vous voulez dans votre vie. Vous n’êtes plus là pour supporter des gens qui ne vous donnent rien. Vous vous retrouverez dans des situations où vous penserez plus à votre bien-être qu’à celui des autres.

Les influences astrales signalent que ce mois sera celui d’un grand apprentissage, Lion. Vous vous rendrez compte du chemin parcouru et lorsque vous regarderez en arrière, vous serez fier du chemin parcouru. Enfin, les choses se mettront en place.

Santé

Il n’est jamais trop tard pour changer votre mode de vie et vivre une vie plus saine. Consultez votre médecin pour vous aider à arrêter de fumer et à abandonner l’alcool pour des occasions spéciales et non pour la vie de tous les jours. Vous verrez comment dans quelques jours votre corps commence à montrer une amélioration.

Travail

Soyez professionnel et ne soyez pas en retard au travail. Vous devez commencer à être plus discipliné avec vous-même, pour pouvoir renverser votre situation dans l’entreprise. Comme ce n’est pas très sûr et que vous pourriez être laissé de côté.

Argent

Bien que l’argent soit extrêmement important pour vous, vous ne devriez pas trop vous en soucier, puisque vous recevrez bientôt une proposition de promotion et vos revenus augmenteront considérablement, grâce à l’effort de ces derniers mois.

Amour

Les promesses non tenues sont un déclencheur pour commencer à briser une relation, si vous ne pouvez pas tenir votre parole, ne vous engagez pas, car vous finirez par blesser votre partenaire. Ne promettez pas des choses qui ne sont pas vraiment à votre portée.

Voyage

Voyager est la seule chose que vous achetez et cela vous rend plus riche, prenez votre valise et partez à la découverte du monde. Pour enrichir votre âme de nouvelles cultures. Voyagez seul, vous verrez comment, à la fin du voyage, vous êtes une meilleure personne.

Amitié

Ne vous disputez pas avec vos amis, si vous savez que vous pouvez les ennuyer.

Surprises

Des prochains jours, le meilleur sera peut-être lundi.

Astuce du jour pour Lion aujourd’hui samedi 2 octobre 2021