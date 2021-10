Horoscope Cancer aujourd’hui samedi 2 octobre : amour, argent, santé et conseils du jour

Cancer, les influences astrales indiquent que durant le mois d’octobre vos sentiments vous joueront un tour. Avant de prendre des décisions, réfléchissez, ce que vous ressentez est-il réel ou juste une simple illusion ?

Votre horoscope mensuel prédit que votre esprit sera plein d’idées. Alors profitez-en pour vous ouvrir de nouveaux objectifs sur le lieu de travail. Les étoiles seront à vos côtés pour vous faire briller durant le mois d’octobre, cancer.

Santé

Si vous avez eu des maux de tête très fréquents, il est temps d’aller voir le médecin, et d’arrêter d’utiliser les remèdes maison et l’homéopathie. Vous ne résoudrez rien avec les infusions et les pilules de prêle. Suivez à la lettre les instructions de votre médecin et vous verrez comment ces douleurs commenceront à s’atténuer.

Travail

Votre patron est votre meilleur client. Traitez-le comme ça aujourd’hui et vous lui vendrez ce que vous proposez, mais n’exagérez pas vos arguments car il pourrait penser que vous emportez trop de licences avec lui.

Argent

La fortune vous sourit cette fois ! Il y aura une erreur dans l’inventaire mais ce sera en votre faveur, généralement ces choses ne vous arrivent jamais et vous aurez plus de marchandise. Essayez d’être plus attentif, car aujourd’hui cela vous a favorisé, mais pensez que cette erreur peut vous nuire la prochaine fois.

Amour

Trouvez l’équilibre entre votre vie sociale et votre vie amoureuse, votre partenaire vous en remerciera. Il est très important que vous trouviez cet équilibre pour qu’il ne se sente pas un peu déplacé. Sinon, petit à petit votre relation pourrait se refroidir, pour finir par prendre fin.

Voyage

Il est temps de prévoir quelque chose pour ce week-end, cela ne doit pas être quelque chose de très ostentatoire, peut-être un pique-nique ou une sortie au parc, laissez le naturel et l’improvisation prévaloir. Parfois, c’est amusant de laisser tous les plans surgir spontanément.

Amitié

Écoutez votre instinct et méfiez-vous de ceux qui vous approchent par intérêt. Vous devez apprendre à filtrer les amitiés qui ne vous apportent rien de bon.

Surprises

Votre chiffre porte-bonheur aujourd’hui est 67.

Astuce Cancer du jour aujourd’hui samedi 2 octobre 2021