Horizon Zero Dawn & Killzone Shadow Fall – Transfert de sauvegarde auf PS5 möglich

Malheureusement, il n’y a pas de réglementation uniforme concernant le transfert de sauvegarde de la PS4 vers la PS5. Ici, il appartient aux développeurs d’utiliser cette fonctionnalité ou de laisser les joueurs sur PS5 recommencer.

À Horizon Zero Dawn et Killzone Shadow Fall vous pouvez pousser un soupir de soulagement au moment où le développeur Guerilla Games a une nouvelle fois confirmé la compatibilité descendante et le transfert de sauvegarde.

À vos marques… Prêt… Jouez! # PS5 🏹 Horizon Zero Dawn est rétrocompatible et les fichiers de sauvegarde peuvent être transférés de PS4 vers PS5.

🔴 Killzone Shadow Fall est rétrocompatible, les fichiers de sauvegarde peuvent être transférés et il peut fonctionner jusqu’à 60 FPS sur PS5. pic.twitter.com/b3wGCyU9Dd – Guérilla (@Guerrilla) 12 novembre 2020

Killzone Shadow Fall fonctionne sur la PS5 avec jusqu’à 60 ips, comme on l’appelle également. Les deux jeux bénéficient également de temps de chargement plus rapides.

Pendant ce temps, les travaux commencent également Horizon interdit ouest en plein essor, qui devrait apparaître au second semestre 2021. En elle, Aloy fait face à une nouvelle menace, un fléau qui affecte l’environnement, les animaux et les plantes. C’est aussi la raison pour laquelle ces extrêmes météorologiques et tempêtes existent. Votre travail consistera à aller au fond des choses.