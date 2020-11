La nouvelle série d’espionnage Arnold Schwarzenegger débarque sur Netflix – / Film

Vers la fin de l’été, Arnold Schwarzenegger a été attaché à la vedette dans une nouvelle série d’espionnage de Skydance. Le projet marquera le premier grand projet télévisé scénarisé pour la star d’action, qui a principalement mis bas sur le grand écran ces dernières années, à l’exception de Terminator: destin sombre en 2019. Il est donc logique que la nouvelle série arrive sur le plus grand service de streaming du moment: Netflix est en train de conclure un accord pour récupérer la série d’espionnage sans titre Arnold Schwarzenegger.

La date limite a un mot sur l’atterrissage de la série d’espionnage Arnold Schwarzegger sur Netflix. Bien que l’accord soit toujours en cours d’élaboration, Netflix donnerait au projet un ordre script-série, ce qui signifie que le service de streaming sautez l’étape pilote et commencez à faire une saison complète pour la série s’ils aiment suffisamment le script.

Les détails sur l’intrigue de la série sont minces, mais il a été décrit comme une aventure d’espionnage mondiale avec un père et une fille au centre de l’histoire. Dans un monde parfait, ce serait un Vrais mensonges série qui a ramené Eliza Dushku pour travailler avec Schwarzenegger, mais James Cameron est trop occupé à essayer de noyer les gens pour le Avatar suites.

Monica Barbaro, qui est apparu dans Chicago PD et traversé dans Justice de Chicago, est attaché à jouer la fille de Schwarzenegger. On dirait qu’elle est à la hausse avec un rôle dans le prochain Top Gun: Maverick, ainsi que Zack Snyder’s Armée des morts: Vegas perdu séries. Rejoindre Schwarzenegger dans une grande série Netflix l’aidera certainement à rehausser encore plus son profil.

Skydance’s David Ellison, Dana Goldberg et Bill Bost sera la production exécutive de la série avec Arnold Schwarzenegger. Afficher le créateur Nick Santora est surtout connu pour Scorpion sur CBS et devrait être showrunner sur le Jack Reacher série que Skydance a en préparation chez Amazon. Santora sera également productrice exécutive.

À part deux Terminator films, Schwarzenegger a limité ses apparitions récentes à quelques sorties discrètes comme Maggie et Tuer Gunther, mais avec une série d’action à part entière comme celle-ci, il semble qu’il a hâte de revenir sous les projecteurs. L’acteur a récemment subi une chirurgie cardiaque pour faire remplacer sa valve aortique au centre médical de la Cleveland Clinic dans l’Ohio, mais la procédure s’est bien déroulée et il va bien. Espérons que cela lui donnera encore beaucoup d’années pour garder son statut d’action en vie.

