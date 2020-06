Horizon Forbidden West Monuments présentés aux côtés de vrais homologues

Jeux de guérilla dévoilés Horizon interdit à l’Ouest la semaine dernière lors de l’événement PlayStation 5 de Sony. La bande-annonce présentait des images d’Aloy explorant de nouveaux terrains et interagissant avec quelques monstres de métal frais. Ceux qui prêtent une attention particulière à la bande-annonce peuvent repérer un certain nombre de monuments reconnaissables de San Francisco. Pour montrer à quel point les récréations post-post-apocalyptiques de Guerrilla sont exactes par rapport à la version moderne de ces paramètres emblématiques, un fan a pris la liberté d’organiser des comparaisons de photos.

Le travail impressionnant vient de l’utilisateur de Reddit Ewaan, qui a créé des comparaisons de photos pour cinq des Horizon Forbidden West’s repères envahis et leurs homologues actuels. Les cinq monuments illustrés comprennent: le Ferry Building de San Francisco, le Palais des Beaux-Arts, le Golden Gate Bridge, la Transamerica Pyramid et le City Hall. Voir les images de comparaison présentées ci-dessous:

Les lieux réels ne sont en aucun cas nouveaux pour Horizon. La première entrée de la franchise naissante se déroule principalement dans certaines parties du Colorado et de l’Utah, et quelques sites envahis ou délabrés peuvent être repérés ici et là. Cependant, les images ci-dessus indiquent que certaines infrastructures à San Francisco ont mieux résisté que celles présentées dans Horizon Zero Dawn. De toute évidence, pas tous Ouest interdit sera centré sur un cadre de San Francisco. La bande-annonce annonce également des exemples d’Aloy traversant des plaines désertiques et escaladant des montagnes enneigées.

La prochaine aventure de la guérilla verra Aloy voyager vers l’ouest, sans doute pour contrecarrer la montée d’une nouvelle menace. Les détails concernant le récit restent rares, mais la bande-annonce révèle que quelle que soit la menace qui se prépare, elle pourrait très bien effacer ce qui reste du monde d’Aloy.

Horizon interdit à l’Ouest arrivera sur PlayStation 5 à une date non précisée. La PlayStation 5 devrait être lancée au cours de cette saison des fêtes.

[Source: Reddit]