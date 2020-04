Hope for Days Ahead – La bande dessinée dans votre avenir

Rod Lamberti de Rodman Comics d’Ankeny, Iowa écrit chaque semaine pour Bleeding Cool. Cette semaine, il apporte de l’espoir. Trouvez les colonnes précédentes ici. Il écrit: DC a annoncé avoir en place des distributeurs capables de sortir les bandes dessinées. C’est la meilleure nouvelle que j’ai lue depuis des mois. Diamond Comics n’est actuellement pas en mesure d’envoyer de nouvelles bandes dessinées. Diamond a des problèmes d’argent. Un éditeur estime que Diamond retient leurs bandes dessinées en otage pendant tout cela. Si seulement nous avions plus que Diamond livrant des bandes dessinées à des magasins de bandes dessinées. Diamond est le seul jeu en ville pour les nouvelles bandes dessinées ou il l’était depuis des années. Avant le coronavirus, l’industrie de la bande dessinée n’avait pas connu de véritable croissance, même avec tous les films liés à la bande dessinée, rendant les bandes dessinées plus courantes.

Nous avons maintenant la possibilité de développer l’industrie à l’avenir. Plus il y a de fournisseurs pour acheter de bandes dessinées, mieux c’est. Je sais que nous avons perdu des clients parce que Diamond n’avait que des bandes dessinées. Une petite bande dessinée indépendante ou une copie d’une bande dessinée que j’ai commandée peut être sur la facture, mais elle peut ne pas être envoyée. Le client est déçu. Lorsque Diamond n’a pas d’exemplaires disponibles, mes options sont d’acheter la bande dessinée sur Internet et d’espérer que l’argent perdu sera récupéré par un client heureux qui répètera ou dira simplement même si je l’ai commandé, je ne peux pas l’obtenir. Si seulement il y avait une autre option, telle que je peux commander la bande dessinée via un autre fournisseur! Oh mon!

Dans le centre commercial où je loue des locaux, mes collègues propriétaires d’entreprise ne peuvent pas croire ce que je traverse. Avoir un seul fournisseur pour le produit est un concept étranger pour eux. C’est quelque chose qu’ils ne traverseraient jamais et qu’ils n’auraient pas à faire. Un autre type d’entreprise a-t-il déjà dit oh wow, la bande dessinée est bien mieux gérée que la nôtre? Pendant toutes mes années à traiter avec diverses personnes impliquées dans différentes entreprises, personne n’a jamais dit cela. D’autres entreprises agissent comme si j’étais fou de traverser les maux de tête que nous traversons.

Il y a toutes ces années, Marvel a essayé son propre fournisseur, Heroes World. Il a presque ravivé le marché de la bande dessinée au-delà de toute réparation. Il l’a paralysé en faisant de Diamond le seul vendeur de bandes dessinées. Quelle croissance ou amélioration s’est produite dans un système de fournisseur Diamond uniquement? Des bandes dessinées apparaissent le mardi? C’était l’idée de Bob Wayne quand il était avec DC. Diamond est allé avec et a ensuite ajouté un supplément de 4 $. DC va laisser les magasins de bandes dessinées vendre le mardi et ne pas facturer 4 $ de plus par semaine.

DC n’aura pas non plus de programme d’achat secret pour perdre du temps. Je n’aurai pas à payer pour que quelqu’un surveille et fasse rapport sur la façon dont nous faisons des affaires. Les rapports d’une personne qui a des chances de ne rien savoir des bandes dessinées ou de l’entreprise. Après des années où le client secret est entré un mardi et a demandé deux bandes dessinées, je peux choisir un fournisseur qui ne fera pas ça? Encore moins de me faire payer le « service »? Le dernier acheteur secret était tellement mal informé que la personne a combiné deux titres en un seul titre étrange et était contrariée par mon employé pour avoir dit qu’il n’y avait pas un tel titre. Il n’y avait pas de nouveau « The New X Men Mutants 89 » qui sortait le lendemain. Diamond nous laisse perdre du temps avec quelqu’un qui ne va rien acheter, est payé par Diamond pour nous mentir et nous enlève du temps à quelqu’un qui peut réellement dépenser de l’argent avec nous. Cela nous manquerait tellement, non.

Mais Heroes World. Rappelez-vous Heroes World? Ça s’est si mal passé. Oui, Marvel’s Heroes World s’est mal passé. J’étais collectionneur lorsque Marvel a essayé Heroes World. Les magasins ne parviendraient pas à obtenir une seule copie d’un titre Marvel même s’ils l’avaient commandé. Le dernier numéro de Daredevil sortirait et une boutique de bandes dessinées pourrait ne pas en obtenir un seul exemplaire. Ensuite, pour aggraver encore, il n’y avait souvent pas de copies en main à Heroes World pour envoyer un remplaçant pour le titre abrégé. Je me souviens être allé dans divers magasins de bandes dessinées pour obtenir des exemplaires du magasin où je faisais mes achats afin qu’ils puissent couvrir leurs clients réguliers. Heroes World était un gâchis et continuait d’être un gâchis. Mais, évoquer Heroes World comme raison de ne pas avoir un autre fournisseur, c’est comme dire aux gens qui veulent ouvrir une bande dessinée que la plupart des entreprises échouent en deux ans. Avec cette logique, aucun de nous ne devrait jamais espérer ouvrir une boutique de bandes dessinées.

Ankeny, Iowa, ville natale de Rodman Comics, avait plusieurs magasins de bandes dessinées avant notre arrivée, ce qui ne s’est pas produit. Si nous y allons, cela ne signifie pas qu’il est impossible pour un magasin de bandes dessinées d’être à Ankeny. Heroes World était de retour en 1994 pour l’amour de Dieu. Diamond est le seul fournisseur de bandes dessinées depuis des années. Et alors? Quelle fidélité? Si je passe sous Diamond, je ne cillerais pas. Ils pourraient tomber. Suis-je censé leur prêter de l’argent par fidélité ou autre chose? Certains magasins de bandes dessinées adorent Diamond, d’autres non. Certaines personnes aiment Rodman Comics, d’autres non. Telle est la nature des affaires. Certaines entreprises ont réduit ou abandonné les activités de bandes dessinées dans leur magasin en raison de leurs relations avec Diamond. Le diamant n’est pas mauvais; c’est simplement la façon dont les choses se passent lorsque l’on traite avec de grands groupes de personnes. Il est impossible de plaire à tout le monde; certaines personnes pourraient très bien avoir des plaintes légitimes et d’autres pas.

La fermeture de Rodman Comics la plus proche est due à un problème avec Alliance il y a des années. Pas en raison de retards de paiement, c’était au-dessus de leur programme Heroclix Con In Your Store. Pour faire court, Alliance a menacé de faire entrer Diamond dans sa société sœur; faire réévaluer mes conditions par Diamond. Diamond n’avait rien à voir avec ça. J’ai commandé les Heroclix via Alliance. J’ai eu un avocat et après avoir été menacé d’y faire entrer Diamond, je viens de le dire. C’est comme aller à Walmart, avoir un problème et se faire dire que Walmart ne me laissera pas rentrer. Pourquoi voudrais-je revenir, ai-je dit dans un e-mail. J’avais l’impression que c’était un geste d’intimidation. À l’époque, le bail du magasin se terminait dans quelques mois, alors j’ai décidé si besoin était, je boiterais sans nouvelles bandes dessinées et fermerais à la fin du bail. Je n’aime pas les intimidateurs et je n’avais aucune envie d’être dans une telle relation d’affaires. Heureusement, le meilleur chien d’Alliance m’a appelé; il était très gentil et nous avons tout réglé.

Quand j’ai lu que Diamond était là pour les magasins à travers de nombreuses catastrophes, en particulier en provoquant des ouragans, je me suis souvenu de cet article de Bedrock City Comics d’ICV2.com. Les citations du propriétaire comprennent: «S’il y a des conseils que je donne à quiconque gère n’importe quel type d’entreprise, c’est« Ne comptez jamais sur un seul partenaire commercial ». Aucune relation commerciale n’est jamais complètement altruiste. Si vous êtes trop dépendant d’un partenaire commercial, vous découvrirez peut-être que ce partenaire commercial n’est pas là pour vous aider. «

Evans fait référence à 2017 et à une catastrophe naturelle qui a frappé Houston. «Ce que nous avons découvert de l’ouragan Harvey, c’est que les magasins de bandes dessinées dépensent beaucoup d’argent, de temps et de dévouement pour Diamond, et Diamond n’a aucun de nos meilleurs intérêts à cœur», dit Evans. Mais il trouve une doublure argentée sur ce nuage. «Cela nous a vraiment libérés pour aller chercher d’autres fournisseurs et dépenser notre argent ailleurs», dit-il. « Cela a été d’une grande aide. Nous avons pu augmenter nos marges et trouver de nouveaux produits qui se vendent et ne sont pas redevables à un partenaire commercial, à un fournisseur. C’est certainement un petit conseil que je donnerais à tout le monde. »

Espoir et changement.

En tant qu’êtres humains, le changement peut être difficile. Je ne pourrai peut-être pas du tout obtenir ce que DC est prêt à expédier. Je n’ai aucune idée de la durée du mandat du gouverneur ici dans l’Iowa. Comme je l’ai déjà dit, je sais que Rodman Comics ne vaut la vie à personne. Je sais aussi que je ne vais pas avoir tous les droits et demander si je ne peux pas vendre de nouvelles bandes dessinées à cause du virus, personne ne le peut. C’est égoïste. Plus un magasin ne vend plus de nouvelles bandes dessinées, plus il risque de perdre plus de clients. C’est, encore une fois, la nature humaine. Si l’Iowa a une épidémie majeure et que le dernier État du pays souffre du virus, cela signifie-t-il que tous les autres États doivent attendre que l’Iowa soit en mesure de vendre pour pouvoir vendre des bandes dessinées? Est-ce que ça coûte plus cher aux autres magasins? Combien de magasins de bandes dessinées ferment « bien »? La misère aime la compagnie? J’espère que non.

Nous sommes en affaires depuis près d’une décennie. Je sais que la fermeture pendant cette période entraînera des pertes commerciales à long terme. Je sais qu’il y a maintenant beaucoup de gens qui souffrent d’argent. Lorsque nous rouvrirons, le paysage des affaires pourrait très bien être presque impossible à naviguer. Je ne vais pas mettre mon magasin au-dessus de toute l’industrie de la bande dessinée. Je préférerais voir mon magasin fermer plutôt que blesser d’autres magasins ou faire le plein de l’industrie de la bande dessinée. Cela dit, j’ai l’intention de travailler très dur pour faire fonctionner mon entreprise.

J’ai été choqué Bleeding Cool avait un article disant que beaucoup de gens étaient surpris que DC ait commencé avec leurs propres fournisseurs. J’ai compris il y a quelques semaines que DC travaillait dessus juste par les courriels que j’ai reçus que d’autres magasins de bandes dessinées auraient dû recevoir également. J’ai posté l’un des e-mails sur notre page Facebook. Les gens étaient ravis de cette possibilité. Comme je l’ai déjà dit dans un article précédent, une personne a même posté: « Oh, mec, si nous pouvions voir un autre distributeur autre que Diamond, ce serait incroyable. » Le 29 mars, ICV2 a publié un article intitulé DC Exploring « Multi-Distributor Model » pour Comic Stores.

Les gens veulent épingler l’avenir de l’industrie de la bande dessinée sur Diamond, qui a toutes sortes de problèmes? En tant qu’homme d’affaires, la première pensée qui me vient à l’esprit n’est pas que Diamond est incapable de payer les éditeurs, a une semaine de bandes dessinées assis, a mis en congé et licencié combien de personnes? Juste une blessure de chair, Diamond sauvera l’industrie de la bande dessinée. Non, Diamond fait partie du problème actuel.

Le diamant n’est pas terrible.

Le diamant n’est pas terrible. Je ne veux pas que Diamond cesse ses activités. J’ai rencontré certains de leurs employés lors du dernier Diamond Summit à Las Vegas et je pensais que ce sont de bonnes personnes. J’aimerais simplement voir plusieurs fournisseurs. Diamond possède des années d’expérience, bien qu’il s’agisse d’une entreprise sans concurrence. Fondamentalement, pendant des années, les options d’un propriétaire de magasin étaient de traiter avec Diamond ou de ne pas vendre de nouvelles bandes dessinées. En tant que propriétaire de magasin, je suis confronté à la concurrence. Les gens qui n’aiment pas mon magasin vont dans d’autres magasins. Même chose pour les autres magasins; des gens qui n’aiment pas les autres magasins viennent ici. Les entreprises, des cinémas aux stations-service, sont en concurrence. Certaines personnes aiment Target sur Wal Mart. Certains aiment Wal Mart sur Target. Diamond avait combien d’années pour étendre ou améliorer le marché de la bande dessinée sans aucune concurrence? Pourtant, nous y voilà. Si Marvel avait redémarré son propre vendeur de bandes dessinées au lieu de DC, je dirais la même chose. Fonce. Quelque chose qui n’a pas fonctionné il y a longtemps ne signifie pas que c’est impossible. Cela s’appelle le changement. Cela se passe plutôt que cela nous plaise ou non. J’aimerais pouvoir commander une bande dessinée dont j’ai besoin et si un fournisseur ne l’a pas, je peux l’obtenir d’un autre, que ce soit auprès de Diamond ou d’un autre fournisseur.

DC ayant d’autres fournisseurs de bandes dessinées disponibles me donne quelque chose que je n’ai pas eu pendant un certain temps pendant ces périodes, j’espère. Espoir pour le futur. Un meilleur marché de la bande dessinée possible avec plus d’options.

