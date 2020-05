Honda, Tata Motors, Maruti, Renault et bien d’autres ouvrent leurs concessions

Maintenant que les zones verte et orange ont été déclarées, les restrictions ont été assouplies et les concessions ont commencé à s’ouvrir.

Les fabricants ont officiellement commencé à ouvrir des concessions à travers le pays. À l’heure actuelle, les concessions ne sont pleinement fonctionnelles que dans les zones verte et orange tandis que les zones rouges les ont toujours fermées. De nombreux fabricants ont également commencé les concessions il y a une semaine.

Des constructeurs comme Honda, Tata Motors, Maruti, Renault, Skoda, Volkswagen et Hyundai ont réussi à ouvrir leurs salles d’exposition. Les habitants des zones verte et orange peuvent également venir visiter ces concessions. Pour la sécurité des acheteurs, ces fabricants ont également lancé une plateforme de vente, de réservation et de maintenance en ligne.

Tous les fabricants s’assurent que leurs concessionnaires sont complètement désinfectés. La distanciation sociale sera également pratiquée dans les salles d’exposition. De nouvelles normes de procédures sont suivies, ce qui évite à l’acheteur de visiter les concessionnaires à plusieurs reprises. Toutes les discussions se font également via des outils numériques.

De plus, les concessionnaires feront de leur mieux pour garder tout le processus par des moyens virtuels. Les visites des concessionnaires se feront après avoir pris rendez-vous et par vérification des documents. De nombreuses marques ont déjà commencé les livraisons et se sont assurées que la voiture est complètement aseptisée et couverte avant de la remettre aux marques.

L’achat en ligne se fait via leurs sites officiels où vous pouvez sélectionner la voiture, les variantes, les couleurs et tous les autres détails. Vous pouvez également payer le montant de la réservation et acheter la voiture en ligne. Pour l’achat, le directeur des ventes vous appellera et discutera des options de financement et des devis.

Même si vous avez réservé votre voiture en ligne, vous la recevrez à votre porte. Pour la partie entretien, Maruti, Honda et d’autres fabricants et leurs concessionnaires ont commencé le système de réservation. La voiture sera récupérée à votre domicile, complètement aseptisée puis mise en service. Avant que la voiture ne vous soit livrée, le même processus de désinfection sera effectué.

À plus long terme, ces ventes en ligne commenceront à augmenter progressivement. Maintenant que l’OMS a déclaré que nous pourrions avoir à vivre avec un coronavirus, il est préférable de suivre toutes ces normes en allant chez les concessionnaires. Nous n’avons pas encore reçu de mise à jour sur la façon dont les tests de conduite se produisent.