La vedette du roi de Staten Island passe dans les coulisses – / Film

Même si vous ne regardez pas Saturday Night Live, vous savez probablement qui Pete Davidson est. Qu’il s’agisse de titres de journaux à sensation, d’apparitions dans d’autres médias ou simplement d’osmose générale. Mais au cas où vous ne fais pas savoir qui est Pete Davidson, ce nouveau Roi de Staten Island featurette pourrait aider. Ce regard sur les coulisses du film à venir explique pourquoi la propre histoire de Davidson a inspiré le Judd Apatow film, qui se dirige vers la VOD le mois prochain.

La vedette du roi de Staten Island

Avec Le roi de Staten Island, Judd Apatow veut faire de Pete Davidson une star – ou du moins une star plus grande qu’il ne l’est déjà. L’histoire réelle de Davidson – qui implique son père, un pompier de New York, décédé le 11 septembre – est la base de la dernière d’Apatow. Voici le synopsis:

Scott (Davidson) est un cas de développement arrêté depuis la mort de son père pompier à l’âge de sept ans. Il a maintenant atteint la mi-vingtaine après avoir accompli peu de choses, poursuivant un rêve de devenir un tatoueur qui semble loin de sa portée. Alors que sa jeune sœur ambitieuse (Maude Apatow, Euphoria de HBO) se rend au collège, Scott vit toujours avec sa mère infirmière épuisée aux urgences (Marisa Tomei) et passe ses journées à fumer de l’herbe, à traîner avec les gars – Oscar (Ricky Velez), Igor (Moises Arias) et Richie (Lou Wilson) – et se connecter secrètement avec son ami d’enfance Kelsey (Bel Powley). Mais lorsque sa mère commence à sortir avec un pompier à haute voix du nom de Ray (Bill Burr), cela déclenche une chaîne d’événements qui forcera Scott à faire face à son chagrin et à faire ses premiers pas pour progresser dans la vie. Le film met également en vedette Steve Buscemi dans le rôle de Papa, un pompier vétéran qui prend Scott sous son aile, et Pamela Adlon dans le rôle de l’ex-femme de Ray, Gina.

Apatow dirige le film à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Davidson et Dave Sirus. Et je pense que ce film pourrait se révéler une bonne surprise. Je dois admettre que je suis un peu sceptique sur Davidson en tant qu’interprète en direct – sa constante SNL peut devenir ennuyeux, et les extraits que j’ai vus de son spécial stand-up Netflix étaient rugueux. Mais je pense aussi qu’il a un talent inexploité qui attend la bonne personne créative, et peut-être que cette personne est Apatow.

Chercher Le roi de Staten Island à la demande 12 Juin.

