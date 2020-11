Hodgson fait le point sur l’homme du Palace qui n’a pas joué depuis le 28 janvier – .

in

Photo par Kevin Barnes – CameraSport via Getty Images

Roy Hodgson a fourni une mise à jour sur le déroulement de la rééducation des blessures du prodige de Crystal Palace, Nathan Ferguson.

Les Eagles ont signé un transfert gratuit au joueur de 20 ans cet été après l’expiration de son contrat avec West Brom.

Tous les candidats aux Golden Boy 2020: où en sont-ils en 2030 selon Football Manager?

mariée

732439

Tous les candidats aux Golden Boy 2020: où en sont-ils en 2030 selon Football Manager?

/static/uploads/2020/11/675104_t_1604682647.jpg

675104

centre

Cependant, l’international anglais des moins de 20 ans n’a pas encore fait d’apparition pour son nouveau club et n’a pas joué du tout depuis qu’il a affronté Cardiff le 28 janvier en raison d’un problème au genou.

Interrogé sur Ferguson, Hodgson a déclaré à London News Online: « Le dernier pronostic de Nathan lui-même, à qui je parle régulièrement, est qu’il espère plutôt que pendant cette pause internationale, il poussera plus vite et plus fort.

« Tout le monde au club est très anxieux maintenant que nous ne gâchons rien de ce bon travail de rééducation qui a eu lieu en le plaçant trop tôt dans une situation que le genou ne peut pas gérer. »

Photo par Adam Fradgley – AMA / WBA FC via Getty Images

À la lumière de cette nouvelle, les Londoniens du sud seront très heureux d’avoir décidé de se retirer d’un accord pour signer le jeune en janvier.

Crystal Palace et West Brom avaient convenu d’honoraires de 11 millions de livres sterling avec des ajouts pour l’arrière latéral en janvier, seulement pour que Ferguson échoue à son examen médical.

Peu de temps après la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier, le football s’est arrêté à la suite du verrouillage, de sorte que les Eagles n’auraient pas vu grand-chose de lui malgré tout.

Photo par Adam Fradgley – AMA / WBA FC via Getty Images

Arriver à le sécuriser pour rien quelques mois plus tard est une excellente affaire – cela aurait été un énorme gaspillage de 11 millions de livres sterling.

Pendant que Ferguson se rétablit, Hodgson a le choix entre Joel Ward et Nathaniel Clyne, donc il n’y a pas de précipitation pour l’ancien homme de West Brom de se remettre en forme.

Dans d’autres nouvelles, « S’il reste »: Hoddle fait des prédictions sur le joueur de Tottenham Hotspur après la nuit dernière

Partager : Tweet