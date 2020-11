OnePlus 8T Review Second Opinion: Un fan de OnePlus de longue date pèse

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Le OnePlus 8T est le dernier produit phare de OnePlus. Il s’agit d’un raffinement subtil du OnePlus 8, lancé il y a un peu plus de six mois. Autorité Android a déjà fait sa revue OnePlus 8T, dirigée par notre propre Ryan-Thomas Shaw. Vous pouvez vérifier cela sur le lien ci-dessous.

Notre verdict: le Autorité Android examen du OnePlus 8T

Ryan a fait un excellent examen de l’appareil et a donné beaucoup de bonnes informations. Il a examiné les spécifications et les éléments de conception, les a testés objectivement et a jeté un regard large et centré sur le consommateur sur la façon dont le téléphone se compare à la concurrence.

Dans ce deuxième examen d’opinion, cependant, je ne vais pas faire cela. Au lieu de cela, je vais aborder le téléphone de mon propre point de vue, celui d’un fan de longue date de OnePlus. J’ai possédé plusieurs téléphones OnePlus depuis le premier, le OnePlus One. En tant que tel, je regarde le OnePlus 8T à travers un objectif très différent de celui de Ryan ou d’autres membres de notre équipe.

J’ai utilisé le OnePlus 8T comme pilote quotidien pendant un peu moins d’une semaine avant d’écrire ceci. Voici mes pensées.

La charge de 120 Hz et 65 W sont les améliorations phares

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Dans notre revue originale OnePlus 8T, nous avons passé en revue tous les aspects intégraux du téléphone, y compris la durée de vie de la batterie, la qualité d’affichage, les vitesses de traitement, etc. Il y a beaucoup à couvrir en ce qui concerne le smartphone moyen! Cependant, je vais vous faire gagner du temps et vous faire savoir qu’il n’y a que deux mises à niveau substantielles pour le OnePlus 8T par rapport au OnePlus 8: le taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz et les vitesses de charge Warp Charge 65.

En relation: Guide d’achat OnePlus: tout ce que vous devez savoir sur la marque

Oui, il existe également d’autres améliorations. Il y a un capteur de caméra supplémentaire à l’arrière (un monochrome de 2MP) et le capteur macro a été légèrement amélioré à 5MP par rapport au capteur 2MP du OnePlus 8. Cet objectif supplémentaire a obligé OnePlus à repenser le module de caméra arrière. La capacité de la batterie a augmenté de 200 mAh et le stockage interne est désormais UFS 3.1 au lieu d’UFS 3.0. Cependant, ces petites choses et quelques autres sont toutes des modifications incroyablement mineures.

L’essentiel est que lorsque vous superposez le OnePlus 8T au OnePlus 8, le taux de rafraîchissement de l’écran et les vitesses de charge filaire sont les seules différences majeures. Ce sont d’excellents ajouts à la gamme, aucun doute à ce sujet. Un taux de rafraîchissement de 120 Hz permet un défilement fluide et une vitesse de charge filaire de 65 W est suffisamment rapide pour charger votre téléphone complètement en un peu plus d’une demi-heure. C’est génial!

Mais est-ce suffisant pour justifier une mise à niveau de la série T? Pas selon les normes de OnePlus.

Deux améliorations? Ce n’est pas très OnePlus

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

À l’origine, la série T existait comme un moyen pour OnePlus d’affiner subtilement ses produits phares antérieurs. Le premier appareil de la série T, le OnePlus 3T, a mis à niveau quelques spécifications internes – y compris le processeur – mais a laissé tout le reste inchangé, y compris la conception globale.

Tout cela a disparu à partir de l’année suivante avec le OnePlus 5T. Non seulement le 5T présentait quelques éléments internes améliorés par rapport au OnePlus 5, mais il a également été radicalement repensé. Le OnePlus 6T présentait également un tout nouveau design (et de nombreuses spécifications améliorées) par rapport au OnePlus 6. Encore une fois, la même chose vaut pour le OnePlus 7T par rapport au OnePlus 7.

En relation: Téléphones OnePlus: une histoire de toute la gamme de l’entreprise jusqu’à présent

Désormais, avec le OnePlus 8T, la société semble revenir à l’éthique du OnePlus 3T. Mis à part le module de caméra repensé et les deux grandes mises à niveau, il n’y a vraiment pas beaucoup de différence entre le 8T et le OnePlus 8.

Honnêtement, il n’y a rien de fondamentalement mal à cela. Cependant, pendant que je travaillais sur cette revue OnePlus 8T, je me souvenais à quel point la société demandait plus d’argent pour le 8T par rapport au 8. Il semble un peu incongru de ne proposer que deux mises à niveau substantielles puis de demander 50 $ de plus.

Certains téléphones OnePlus plus anciens sont toujours meilleurs dans l’ensemble

Il est assez facile de dire que le OnePlus 8T est meilleur que le OnePlus 8, même si ce n’est que de manière marginale. Il est également assez facile de voir que les deux téléphones ne sont pas aussi bons que le OnePlus 8 Pro. Ce téléphone avait déjà le taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais il arbore également un meilleur système de caméra arrière, un écran à plus haute résolution, une classification IP et chargement sans fil.

Cependant, si vous reculez ou si vous vous dirigez vers la nouvelle série Nord, les choses deviennent plus troubles. Le OnePlus Nord offre une expérience très similaire – bien qu’avec des baisses de spécifications importantes – pour la moitié du prix. Le OnePlus 7 Pro d’il y a 17 mois offre un meilleur système de caméra que le OnePlus 8 et le OnePlus 8T, tout en offrant un écran de résolution plus élevée sans découpe de caméra selfie. Vous pouvez facilement trouver ce téléphone pour la moitié du prix du OnePlus 8T, tout neuf.

En relation: Comment le prix des téléphones OnePlus a changé au fil des ans

Même le OnePlus 7T, vieux d’un an, offre beaucoup par rapport au 8T (un téléobjectif, bonjour!). Vous pouvez obtenir un 7T pour la moitié du prix du 8T, tout neuf.

De toute évidence, aucun de ces téléphones plus anciens n’aura de connexion 5G et les processeurs ne seront pas aussi bons. Cependant, la 5G n’a probablement pas de sens pour la plupart des gens pour le moment. Les différences de traitement seront également négligeables pour l’utilisateur moyen – s’il remarque même des différences.

La valeur du OnePlus 8T cesse d’être trouble et devient limpide une fois que vous regardez la concurrence. Le Samsung Galaxy S20 FE offre des spécifications similaires et plus de fonctionnalités dans tous les domaines (à l’exception notable de la RAM incluse). Ce téléphone est 50 $ moins cher. Le Google Pixel 5 aura des spécifications plus faibles, mais un meilleur appareil photo et des mises à jour Android plus rapides. C’est aussi 50 $ moins cher. Même l’iPhone 12 ne coûte que 50 $ de plus que le 8T.

Le point que j’essaie de faire valoir ici est que le OnePlus 8T n’est un excellent téléphone que dans le vide. Une fois que vous commencez à le comparer à d’autres téléphones – même ceux de la gamme de l’entreprise – sa réputation s’effondre.

OnePlus 8T Review deuxième avis: téléphoner

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Quand j’ai commencé à utiliser le OnePlus 8T, j’ai dû mettre de côté mon pilote quotidien: le OnePlus 7. Honnêtement, il n’y a pas eu un jour où je n’ai pas manqué ce téléphone. La découpe d’affichage du OnePlus 8T m’a rendu fou, la caméra plus faible m’a donné des résultats très peu impressionnants et je n’ai vu aucune amélioration notable de la vitesse ou de la stabilité. Pendant ce temps, Warp Charge 65 – une fonctionnalité certes très intéressante – ne signifiait pas grand-chose pour moi, car la durée de vie de la batterie des téléphones OnePlus n’a jamais été un problème et Warp Charge 30 est déjà très rapide.

Chargement du sondage

En fin de compte, le OnePlus 8T ressemblait à un mouvement latéral en ce qui concerne les spécifications et à un déclassement en ce qui concerne la conception. Quand je pense au fait que j’ai payé 749 $ pour le 7 Pro haut de gamme en mai 2019 et que le OnePlus 8T coûte le même prix en octobre 2020, cela me fait tourner la tête.

Permettez-moi de répéter une fois de plus que le OnePlus 8T n’est pas objectivement un mauvais téléphone. Si vous avez 750 $ à dépenser et que vous voulez un bon téléphone, le 8T est une option décente. Cependant, la seule raison pour laquelle je suggérerais à quelqu’un de dépenser 750 $ est s’il avait absolument besoin d’un téléphone OnePlus avec une charge de 65 W. Si vous n’avez pas besoin d’une charge de 65 W, vous pouvez choisir parmi de nombreux autres téléphones OnePlus pour la moitié du prix et une expérience similaire. Si vous n’êtes pas déjà convaincu de l’achat d’un téléphone OnePlus, eh bien, il y a beaucoup de téléphones concurrents que vous devriez vérifier avant de vous engager.

Avec tout ce qui se passe dans le monde et l’état de l’industrie des smartphones en ce moment, ce n’était pas le bon moment pour un téléphone «assez bon» de OnePlus pour 750 $. Même moi, fan de OnePlus depuis des années, j’ai du mal à m’exciter à ce sujet.

Néanmoins, j’ai de grands espoirs que OnePlus améliorera à nouveau son jeu pour la série OnePlus 9.

Le OnePlus 8T est disponible à l’achat dès aujourd’hui. Faites-nous part de vos réflexions au téléphone dans le sondage ci-dessus, ou saisissez la vôtre ci-dessous!