Heure de début au Royaume-Uni et à quoi s’attendre de la vitrine «  One More Thing  » de novembre 2020

Apple devrait annoncer aujourd’hui sa prochaine génération d’ordinateurs Mac – alimentés par de nouveaux processeurs.Le géant de la technologie a présenté son intention de passer des processeurs fabriqués par Intel à son propre processeur Silicon (unités centrales de traitement, également connues sous le nom de puces). sa conférence annuelle des développeurs en juin.Il organise aujourd’hui un événement virtuel qui permettra de mieux comprendre à quoi s’attendre des nouvelles machines.La newsletter i dernières nouvelles et analyses L’événement s’intitule «One More Thing» – un riff sur Le fameux slogan de Steve Jobs, cofondateur d’Apple, qu’il prononçait à la fin des présentations, avant de révéler une dernière surprise.Quand est l’événement Apple de novembre? L’événement virtuel aura lieu le mardi 10 novembre depuis la base d’Apple en Californie, à partir de Le PDG d’Apple, Tim Cook, déclare que les nouveaux processeurs rendront le Mac plus rapide et plus puissant que jamais (Photo: Getty) Comment puis-je le regarder en direct? L’événement sera diffusé en continu en direct sur Apple Ev ents, que vous pouvez trouver ici. Si vous visitez le site maintenant, cela vous permet d’ajouter un rappel à votre calendrier.Apple diffuse également l’événement en direct sur YouTube ici. YouTube vous permet également de définir un rappel.Si vous avez Apple TV, l’événement sera également diffusé dans l’application.Que devrait être révélé? On ne sait pas quels seront les produits annoncés, mais il est plus probable qu’ils le seront «Avec ses fonctionnalités puissantes et ses performances de pointe, Apple Silicon rendra le Mac plus fort et plus performant que jamais», a déclaré le PDG d’Apple Tim Cook en juin. était plus enthousiasmé par l’avenir du Mac. »La décision est importante, car Apple affirme que ses propres puces permettront à ses machines de fonctionner plus rapidement tout en consommant moins d’énergie que ce qui est possible avec les puces d’Intel. les revenus pour le Mac il y a deux semaines, atteignant 9 milliards de dollars (6,9 milliards de livres sterling), soit une augmentation de 30% par rapport à la même période de trois mois l’année précédente.Une augmentation significative du nombre de personnes nécessitant un nouvel équipement informatique pour travailler à domicile pendant Coronav L’épidémie d’irus est susceptible d’être un facteur déterminant derrière les chiffres records, le modèle MacBook Pro représentant la majorité des ventes.

