Auto Chess a tranquillement quitté l’accès anticipé sur PC

in

Vous souvenez-vous des échecs automatiques? Le jeu qui a lancé un nouveau sous-genre de jeux de stratégie étonnamment addictifs est toujours en plein essor, même s’il a peut-être été éclipsé par de nouveaux arrivants tels que Teamfight Tactics et Dota Underlords. L’engouement pour les échecs automatiques (je ne dis pas autobattler, vous ne pouvez pas me faire) en général s’est également éteint, mais les quatre grands (pour inclure le mode Battlegrounds de Hearthstone) qui définissent l’espace sont toujours en train de s’éloigner dans leur propre respect. coins d’Internet.

Auto Chess a été rapidement repris par Epic pour être une exclusivité Epic Games Store pour la version PC autonome, une décision qui a été annoncée à l’E3 2019 avec le lancement de la bêta plus tard cette année. Il s’avère que, à partir de 28 octobre 2020, le jeu n’est plus en accès anticipé.

Pour autant que l’on sache, les développeurs ne l’ont pas vraiment annoncé cependant. Si vous allez sur le site officiel d’Auto Chess, la section des nouvelles est remplie de notes de patch plutôt banales et de quelque chose sur le retard de la version PS4. Aucune mention du tout concernant cette étape importante.

Même Epic semble un peu confus quant à ce qui se passe. Nous avons contacté la société pour obtenir des éclaircissements, mais il a fallu un certain temps à notre contact pour nous répondre car ils attendaient que les développeurs soumettent une mise à jour sur la version, ce qu’ils n’ont pas encore fait. Ils ont cependant confirmé que Auto Chess a gauche accès anticipé.

Mais au moment de la rédaction de cet article, nous ne pouvons pas vraiment fournir de détails concrets sur le fait que quelque chose soit spécifiquement entré dans la mise à jour 1.0. Le jeu a beaucoup évolué depuis sa sortie initiale en tant que jeu autonome – nouveaux pions, nouvelles synergies, cartes et modes, et bien sûr le jeu croisé entre PC et mobile pour ne citer que quelques changements de titre. Au-delà de cela, il s’agirait de parcourir les notes de mise à jour pour voir ce qui s’est passé d’autre. Le jeu utilise toujours son système de passe de combat, appelé «Chess Pass», qui vient de commencer sa huitième saison.

En relation: Les meilleurs jeux d’échecs automatiques sur PC

Le mod original de l’atelier Dota Auto Chess Steam compte toujours près de dix millions d’abonnés et a été mis à jour aussi récemment qu’en novembre. Nous vous apporterons plus de détails au fur et à mesure que nous les trouverons.

Auto Chess est disponible gratuitement via Epic Games Store (et d’autres plateformes, si vous le souhaitez).