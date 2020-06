Heritier Lumumba écrit une lettre puissante aux anciens coéquipiers de Collingwood sur le racisme, Eddie McGuire, Nathan Buckley

L’ancienne star de Collingwood Heritier Lumumba a écrit une lettre puissante à ses anciens coéquipiers, appelant à ce que le club soit tenu responsable de la gestion « inacceptable » du racisme au cours de sa carrière.

La lettre de Lumumba vient après qu’il ait appelé les Magpies et son entraîneur Nathan Buckley pour ne pas avoir géré adéquatement ses expériences de racisme tout au long de sa carrière dans une déclaration hier.

Le joueur de 33 ans a disputé 199 matchs pour le club et a joué un rôle influent dans la formation de premier ministre 2010 qui a brisé la sécheresse, une année au cours de laquelle il a été nommé dans l’équipe All-Australian.

Les problèmes de Lumumba avec le club ont conduit à son départ éventuel en 2014, avant de terminer sa carrière à Melbourne.

Heritier Lumumba a des problèmes avec la façon dont son ancien entraîneur Nathan Buckley a géré le racisme au club (Getty)

Dans la lettre, Lumumba note qu ‘ »il n’est plus suffisant de ne pas être raciste » et demande à ses coéquipiers: « De quel côté de l’histoire vous tiendrez-vous? »

Voici la lettre complète de Heritier Lumumba à ses anciens coéquipiers, telle que racontée à Fox Sports.

À mes anciens coéquipiers:

Je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas d’individus. Je n’ai aucun intérêt à nommer et à humilier aucun de mes anciens coéquipiers. Il s’agit de politique raciste et de l’absence de politique antiraciste.

Cependant, avec tout cela étant dit, je dois réaffirmer les sentiments du grand LeBron James, « Si vous ne nous connaissez pas, NOUS ne sommes pas avec Y’ALL! »

Lumumba a joué un rôle essentiel dans l’équipe gagnante du premier prix des Magpies en 2010 (Getty)

Laisse-moi expliquer. Il ne suffit plus d’être «non raciste», il n’est plus acceptable de se taire. Vous devez être anti-raciste, au quotidien, si vous vous engagez à faire partie de la solution, au lieu d’être complice de la perpétuation du problème.

Dans la culture AFL, la qualité du «courage» est une valeur fondamentale, et est définie par des actes de «bravoure» qui se rapportent à vous engager dans un concours. Lorsqu’un joueur fait preuve de mépris pour les conséquences qui pourraient équivaloir à risquer son corps sur le terrain, il est félicité pour son «courage» car il «y est allé quand c’était son tour».

Les peuples autochtones du monde entier, y compris les personnes d’ascendance africaine, sont en compétition pour leur survie. Malgré la violence qui a été et est systématiquement menée contre notre humanité et nos terres, nous sommes toujours là. Malgré les massacres, les viols, l’humiliation et la dégradation, nous sommes toujours là.

Heritier Lumumba à Collingwood lors de sa dernière saison là-bas (Pat Scala)

Nous nous présentons continuellement pour disputer concours, pour peu de récompenses ou souvent plus de violence qui nous est infligée.

Il est temps que nous redistribuions cette douleur et la plaçons sur les puissants; ceux qui ont la capacité et la responsabilité de créer le changement.

Cela étant dit, en ce qui concerne ce concours actuel dans lequel nos peuples se trouvent, vous êtes soit avec nous, soit contre nous. Vous êtes soit antiraciste, soit raciste. Rejoignez-moi pour exiger que le Collingwood Football Club et l’AFL soient responsables de leur gestion inacceptable du racisme auquel j’ai été confronté au cours de ma carrière.

Le déni du passé compromet l’avenir.

De quel côté de l’histoire vous tiendrez-vous?