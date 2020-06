« Pour moi, c’est absolument nouveau, j’ai l’impression de ne pas avoir gagné une éternité »

Avant le duel de Bundesliga entre Tempête Graz et Red Bull Salzburg les rôles sont clairement répartis. Le champion et leader de la ligue supérieure a remporté les trois derniers matches avec une différence de buts de 13: 0 et n’a pas marqué depuis cinq matches de compétition.

Les Styriens, en revanche, ont récemment perdu trois fois, se sont glissés à la dernière place du groupe de championnat et ont été sans victoire contre Salzbourg pendant neuf matchs de championnat. Néanmoins, l’entraîneur des « Bulls » Jesse Marsch a montré du respect pour l’adversaire battu. « Tempête est dangereux précisément parce qu’ils n’ont pas marqué depuis les deux matchs depuis qu’ils ont recommencé « , a prévenu l’Américain lors d’une émission en club.

Ils veulent continuer sur la lancée de 6-0 dimanche à Hartberg. « Beaucoup de choses ont fonctionné dans ce match. Et pour un succès mercredi, nous avons encore besoin d’une performance aussi concentrée et concentrée. »

Salzbourg sont les nouveaux vainqueurs de coupe huit manches avant la fin, sept points devant le WAC et le Rapid, le prochain doublé est à portée de main. « Bien sûr, nous avons constaté que l’écart avec les poursuivants s’est creusé récemment. Mais nous ne calculons pas et ne regardons pas derrière. Notre objectif est de jouer et de marquer aussi bien et avec succès que possible. Contre Tempête Graz « , protesta Marsch.

Ses espoirs reposent entre autres sur Patson Daka, qui s’est montré pour la dernière fois avec un triple pack à Hartberg. « Personnellement, je suis évidemment heureux que les choses se passent si bien et que je puisse aider l’équipe à atteindre mes objectifs », a déclaré le 21 fois meilleur buteur de la saison, soulignant: « Nous voulons et devons aller contre Tempête Ajoutez Graz. Même si l’écart avec la deuxième place s’est un peu accru récemment, le championnat n’a pas encore pris de décision. Tempête va maintenant faire tout son possible pour faire oublier la défaite de Rapid. Cela rend notre travail tout sauf facile. «

Nestor El Maestro: « La partie n’est pas perdue avant d’être jouée »

Aussi Tempête-L’entraîneur Nestor El Maestro spécule avec un match serré. « On ne peut pas parler d’un grand optimisme, mais un match n’est pas perdu avant d’être joué », a déclaré le Serbe de naissance. Le rôle d’outsider pourrait être un avantage pour Tempête soyez, devina El Maestro. « Pour l’opprimé, et nous sommes sûrs, un tel jeu est psychologiquement plus facile à jouer que beaucoup d’autres. Vous ressentez moins de pression, mais vous avez la chance de faire quelque chose de grand. »

Le joueur de 37 ans a reçu la dernière confiance du directeur sportif Andreas Schicker malgré le 0: 4 au Rapid. « Paradoxalement, cela augmente même la pression en ayant la volonté absolue de rembourser ce soutien exceptionnel », a déclaré El Maestro, qui est en situation de crise pour la première fois de sa carrière d’entraîneur. « Pour moi, c’est absolument nouveau, j’ai l’impression de ne pas avoir gagné une éternité. » Le dernier jusqu’ici Tempête-Victoire datée du 22 février, lorsque Admira a été battue 2-0 à l’extérieur. C’était la seule victoire des neuf derniers matchs de compétition de l’équipe de Graz.

La table du groupe maître