Headup Games annonce Cardaclysm: Shards Of The Four

Headup Games a annoncé un nouveau titre sur le chemin d’Elder Games cette semaine sous la forme de Cardaclysm: éclats des quatre. Le jeu est actuellement prévu pour sortir dans l’accès anticipé de Steam cet été, car vous collecterez des cartes et deviendrez l’un des plus grands sorciers à avoir jamais mis les pieds dans les avions. Le jeu comprend cinq factions et plus de 200 cartes, chacune avec ses propres capacités, son art et son animation 3D. Vous pouvez équiper votre héros de plus de 40 artefacts et les utiliser pour combattre cinq boss mythiques, chacun avec sa propre approche unique des mécanismes de jeu. Au fil du jeu, vous explorerez des mondes générés qui divergent à l’infini dans différents biomes, où vous accomplirez des défis et échangerez des cartes dans le Pub Interdimensionnel que vous visiterez entre les quêtes. Voici quelques informations supplémentaires sur l’histoire des développeurs.

Vous êtes un sorcier noir qui n’aurait pas dû bricoler de magie et de sorts trop puissants pour vous. Mais tu l’as fait. Et cette fois, vous vous êtes vraiment trompé: vous avez déchaîné Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse et leurs subordonnés sur le Monde! Bien joué… Alors dépêchez-vous, prenez vos cartes magiques et renvoyez-les toutes à leur dimension infernale avant que l’Apocalypse ne détruise tout le monde et tout – et plus important encore, avant que l’ancien conseil des sorciers ne découvre ce que vous avez fait. Collectez des cartes de créatures et de sorts tout au long de votre voyage et libérez leur pouvoir si quelqu’un vous oppose! Le monde du jeu est généré à l’infini, il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer!

On ne sait pas encore comment le contenu multijoueur fonctionnera exactement dans le jeu, et rien n’indique qu’il se dirigera bientôt vers les consoles. Pour l’instant, il ne nous reste plus qu’à attendre les Headup Games pour nous donner plus de détails sur Cardaclysm: éclats des quatre.

Le post Headup Games annonce Cardaclysm: Shards Of The Four est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook