Skoda vend les 200 unités de l’Octavia RS 245 en Inde!

Si vous vouliez mettre la main sur une Skoda Octavia RS 245 en Inde, votre dernière chance pourrait être avec quelques unités restantes chez certains concessionnaires suite à des commandes retirées.

Comme prévu, la Skoda Octavia RS 245 2020 se vendrait comme des petits pains, et la même chose s’est effectivement produite. Les 200 unités de l’Octavia RS 245 qui ont été attribuées à l’Inde ont été prises et Skoda a maintenant fermé les carnets de commandes. Skoda avait ouvert les réservations pour l’Octavia RS 245 le 1er mars 2020 et c’était sur la base du premier arrivé, premier servi. Si vous vouliez mettre la main sur celui-ci, il reste encore un peu d’espoir. Avec quelques commandes retirées depuis l’allocation initiale, quelques unités sont toujours disponibles chez certains concessionnaires à travers le pays.

Skoda Octavia RS 245 s’est vendu en Inde.

Skoda a lancé l’Octavia RS 245 2020 à l’Expo Auto cette année pour un prix de Rs 35,99 lakh (ex-showroom) et c’était un Rs 10 lakh plus cher que l’Octavia RS de 2017. La RS 245 est appréciée des passionnés et les critiques, et il a toujours été conçu pour être un produit à guichet fermé. Zac Hollis, directeur des ventes et du marketing de Skoda Auto India, a déclaré que la réaction à la voiture était «fantastique». Dans une interview avec Autocar India, Hollis a déclaré. «Je suis vraiment impatient de livrer la voiture, et j’espère que lorsque tout ce verrouillage sera terminé, je pourrai même remettre certaines des voitures aux clients moi-même»,

Les livraisons pour la Skoda Octavia RS 245 commenceront dès la fin du verrouillage. Les livraisons étaient initialement prévues début avril, mais la crise des coronavirus a retardé le processus comme bien d’autres choses. En fait, le RS 245 est en fait le dernier lot d’Octavias du modèle actuel qui sera vendu en Inde. Quelle fin convenable pour un véhicule vraiment crédible dans le segment des berlines de direction. Skoda a abandonné le modèle de la génération actuelle en Inde après les normes BS6 et le modèle de la prochaine génération n’arrivera en Inde qu’au début de 2021.

La Skoda Octavia RS 245 est propulsée par un moteur turbo essence TSI de 2,0 litres, qui développe désormais 245 ch et 370 Nm de couple (15 ch et 20 Nm de plus qu’auparavant). Le moteur est couplé à une boîte de vitesses DSG à 7 rapports et la voiture peut sprinter de 0 à 100 km / h en seulement 6,6 secondes. La voiture précédente l’a fait en 6,8 secondes. La vitesse de pointe reste identique à 250 km / h. La voiture a une garde au sol moindre que la voiture précédente et elle privilégie toujours sa dynamique de conduite sportive sur toute autre chose.

La nouvelle voiture bénéficie également d’une configuration de suspension mise à jour et il existe des différences visuelles sous la forme de roues en alliage Vega de 18 pouces plus grandes et d’un kit de carrosserie qui confère au RS 245 un caractère sportif distinctif. Il y a également des éléments occultés à l’extérieur, des phares à LED, des feux arrière, des feux de brouillard et des feux de jour (DRL), des embouts d’échappement en acier et un becquet de coffre. À l’intérieur, il comprend des sièges sport Alcantara, un volant à fond plat, le système Virtual Cockpit de Skoda et neuf airbags.