Harry Judd est prêt à avoir plus d’enfants

Harry Judd serait ouvert à avoir plus d’enfants avec sa femme Izzy, bien qu’il admette que son opinion sur le sujet change régulièrement.

Le batteur de McFly est le père de Lola, quatre ans, et de Kit, trois ans, qu’il a avec sa femme Izzy Judd, et a déclaré qu’il était actuellement «indécis» quant à savoir s’il voulait avoir un troisième enfant, mais ne l’exclurait pas.

Il a dit: «C’est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Certains jours, je me dis: « Deux c’est assez! » et puis les autres jours, je me dis: « Ouais, pourquoi pas? » Puis le lendemain, je serai comme: «Non, pas plus. Je suis indécis, alors pour être continué… »

Le musicien de 34 ans a également déclaré qu’il apprenait à être plus patient depuis l’accueil de ses enfants, et qu’il s’assurait que son agenda et celui d’Izzy soient parfaitement synchronisés.

Lorsqu’on lui a demandé ce que la paternité lui avait appris, il a déclaré au magazine Fabulous de dimanche au Sun: «Patience, je suppose. J’ai encore du mal avec celui-là. Vous n’êtes plus numéro un et vous devez donner beaucoup de vous-même. Être capable d’organiser ce temps dans votre esprit pour être présent lorsque vos enfants ont besoin de vous et ne pas laisser d’autres choses de la vie vous gêner.

«Et une autre chose que la parentalité apporte, c’est une sacrée organisation de journal. Ma femme et moi sommes toujours assis avec notre agenda pour trier le ramassage et le retour. »

Pendant ce temps, Harry avait précédemment admis qu’il souffrait de «culpabilité de papa» quand il était sur la route avec les hitmakers de «Happiness», car il passait tellement de temps loin de sa famille.

Il a déclaré l’année dernière: «J’ai récemment lu qu’il y avait maintenant une tendance émergente à la« culpabilité de papa », parce que les hommes travaillent si longtemps qu’ils ont l’impression de manquer d’être à la maison avec leurs enfants.

«Je comprends parfaitement ce que ressentent ces pères, car lorsque je travaille – par exemple, McFly est en tournée l’année prochaine – je peux être sur la route six ou sept jours par semaine pendant quatre semaines au trot, alors je manquer de voir ma famille, de faire les courses à la crèche et de leur lire des histoires. Je me sens à la fois coupable et bouleversée, car elles me manquent. «

