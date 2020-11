Marcus Stinis joue alors que les capitales de Delhi battent les Sunrisers Hyderabad et affrontent les Indiens de Mumbai en finale

Les héroïques de l’Australien Marcus Stoinis ont aidé les Capitals de Delhi à se qualifier pour sa première finale de Premier League indienne après une victoire de 17 manches contre les Sunrisers Hyderabad.

Après avoir choisi de battre en premier dans la qualification 2, Delhi a affiché 189-3 avec Hyderabad gérant 172-8 en réponse.

Stoinis a joué un rôle de premier plan avec la batte et la balle pour être nommé homme du match.

« C’était bien d’avoir une opportunité [to bat at the top], « Stoinis, surnommé » The Hulk « , a déclaré après la victoire.

« On ne sait jamais ce que ça va être tout de suite. Il y a eu un peu de swing tôt … mais nous avons décidé de faire un peu de crack.

«J’ai joué pas mal de cricket IPL et c’était ma première série finale sans parler d’une finale réelle. Ce tournoi a été difficile pour tous ceux qui ont une quarantaine et une famille manquante, mais un peu d’argenterie est une bonne lumière à la fin de le tunnel et une bonne motivation. «

Marcus Stoinis célèbre un guichet (Twitter)

Delhi affronte les champions en titre des Indiens de Mumbai en finale dans deux jours à Dubaï.

Delhi a profité d’un bon début au bâton et au bowling avec ses ouvreurs, Stoinis et Shikhar Dhawan, atteignant 50-0 après seulement cinq overs. Il a ensuite réduit Hyderabad à 44-3 au même stade avec Stoinis (3-26) réclamant deux des guichets. L’entraîneur de Delhi Kagiso Rabada a pris 4-29.

Dhawan a marqué le meilleur score pour Delhi avec un 78 de 50 balles, Stoinis a frappé 38 de 27 et Shimron Hetmyer a explosé 42 pas hors de 22 livraisons.

Kane Williamson a donné de l’espoir à Hyderabad jusqu’à ce qu’il soit rattrapé par Rabada au large de Stoinis pour un 45-ball 67, laissant son équipe sur 147-5 et ayant besoin de 43 points sur les quatre derniers dépassements.

C’était une deuxième chance pour Delhi après avoir perdu contre Mumbai par 57 points lors de la qualification 1 jeudi lorsque, à un moment donné, Delhi avait une fiche de 0-3 et 20-4.

Mumbai, l’équipe la plus titrée de l’histoire de l’IPL, jouera pour un cinquième titre record.

« Je ne suis pas sûr [if I will open the innings in the final]», A déclaré Stoinis à propos de la finale à venir.

« J’ai battu partout. Nous parlerons à Ricky [Ponting] et voyez quoi faire. «

« C’est une très bonne équipe et ils ont battu constamment tout le tournoi.

« Dans une finale, tout peut arriver et je pense que nous devons jouer au cricket en toute confiance et notre meilleur cricket devrait être assez bon pour gagner. »