Harry et Meghan disent qu’ils ne coopéreront pas avec les tabloïds britanniques – betanewsfr

Par JILL LAWLESS

LONDRES (AP) – Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils ne coopéreraient plus avec plusieurs journaux tabloïds britanniques à cause de ce qu’ils appellent des histoires «déformées, fausses ou envahissantes».

Meghan et le prince Harry ont écrit aux rédacteurs en chef du Sun, du Daily Mail, du Daily Express et du Daily Mirror pour leur dire qu’ils «ne se proposeraient pas comme monnaie d’échange pour une économie d’appâts cliquables et de distorsion». Ils disent que des histoires basées sur des «potins salaces» ont bouleversé la vie de connaissances et d’étrangers.

La lettre, publiée lundi par le représentant du couple, a déclaré que Harry et Meghan n’auraient « aucun engagement » avec les journaux et que le couple « pensait qu’une presse libre était la pierre angulaire de toute démocratie ».

Mais Ian Murray, directeur exécutif de la société britannique des rédacteurs en chef, a déclaré: «il n’est pas possible d’échapper à leurs actions ici revient à la censure et ils donnent un exemple malheureux».

Harry, qui est le petit-fils de la reine Elizabeth II et sixième du trône britannique, a épousé l’actrice américaine Meghan Markle au château de Windsor en mai 2018, lors d’une cérémonie observée dans le monde entier.

Le couple a ensuite déclaré avoir trouvé intolérable l’examen minutieux des médias britanniques – qui, selon eux, était devenu du harcèlement.

Harry entretient depuis longtemps une relation inconfortable avec les médias, qu’il blâme pour la mort de sa mère, la princesse Diana. Elle est décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997 alors qu’elle était poursuivie par des paparazzis.

Le mécontentement d’Harry envers les médias a augmenté après qu’il a commencé à sortir avec Markle, alors la star du drame juridique télévisé «Suits». En 2016, il a accusé les médias de harceler sa petite amie d’alors, et a critiqué les «nuances raciales» dans une certaine couverture du Mark biracial.

En janvier, ils ont annoncé qu’ils prévoyaient de quitter leur poste de membre de la famille royale, de rechercher l’indépendance financière et de déménager en Amérique du Nord. La séparation est devenue officielle fin mars, et le couple est actuellement en Californie, où Meghan a grandi.

La duchesse poursuit l’éditeur du Daily Mail, Associated Newspapers, pour atteinte à la vie privée au sujet d’un article de 2018 qui comprenait des parties d’une lettre qu’elle avait écrite à son père. Une audience dans cette affaire doit se tenir vendredi devant un tribunal de Londres.

Murray, de la Society of Editors, a critiqué la décision du couple lundi et a déclaré que cela donnait un mauvais exemple.

« En semblant dicter les médias avec lesquels ils travailleront et ceux qu’ils ignoreront, ils donnent sans aucun doute involontairement secours aux riches et aux puissants partout dans le monde pour utiliser leur exemple comme prétexte pour attaquer les médias quand cela leur convient », a-t-il déclaré.