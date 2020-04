HARLEY QUINN de DC Universe sur DVD

Crédit: DC Universe



Crédit: Warner Bros. Home Entertainment



Communiqué de presse

Harley Quinn a fait sa première sur DC UNIVERSE en novembre dernier pour faire l’éloge des critiques et des fans. Maintenant, les fans peuvent profiter des rires et de l’excitation ininterrompus de la série animée de comédie d’action pour adultes alors que Warner Bros. Home Entertainment s’apprête à sortir Harley Quinn: The Complete First Season. Disponible sur DVD le 2 juin 2020, pour 24,98 $, l’ensemble comprend les 13 épisodes d’une demi-heure.

Harley Quinn a finalement rompu les choses une fois pour toutes avec le Joker et tente de s’en sortir toute seule en tant que criminel Queenpin de Gotham City. Avec l’aide de Poison Ivy et d’une équipe hétéroclite de recrues de DC, Harley essaie de gagner un siège à la plus grande table de la méchanceté – la Légion du Destin. Elle a les yeux rivés sur le prix et rien ne peut l’arrêter, sauf peut-être Batman et le commissaire Gordon ou son ex jaloux et dérangé. Mais ne vous inquiétez pas, elle a ça. Ou est-ce qu’elle? Alors, attachez-vous à cette balade à sensations fortes sans fin!

Produit par Warner Bros.Animation, et basé sur les personnages de DC, Harley Quinn: The Complete First Season propose une distribution de voix composée de stars telles que Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) comme Harley Quinn, Lake Bell (Bless This Mess), Jason Alexander (Seinfeld), Tony Hale (VEEP), JB Smoove (Curb Your Enthusiasm), Alan Tudyk (Doom Patrol), Ron Funches (Powerless), Wanda Sykes (Not Normal), Christopher Meloni (Law and Order: SVU), Diedrich Bader (American Housewife) et bien d’autres.

« Les fans ne peuvent pas en avoir assez de Harley Quinn et nous sommes ravis de publier Harley Quinn: The Complete First Season pour qu’ils se lancent dans les dernières bouffonneries du personnage », a déclaré Mary Ellen Thomas, vice-présidente principale de Warner Bros. Home Entertainment, Originals, Animation et marketing familial. « Avec un humour adulte et une nouvelle action animée, la sortie est programmée pour coïncider avec la première saison de la série. »

13 ÉPISODES DEMI-HEURE

Jusqu’à ce que la mort nous sépare

Une barre haute

Vous avez donc besoin d’un équipage?

Trouver Mr. Right

Être Harley Quinn

Tu es un bon flic, Jim Gordon

La ligne

L.O.D.R.S.V.P

Un siège à la table

Bensonhurst

Harley Quinn Highway

Caisse claire du diable

La plaisanterie finale

LES BASES

Date de la rue: 2 juin 2020

Date d’échéance de la commande: 28 avril 2020

Durée: Fonction: environ 286 minutes

Prix: 24,98 $ PPC