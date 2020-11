Halsey voulait être actrice avant de «  tomber amoureux de la musique  »

2020-11-11 11:00:05

Halsey a admis qu’elle voulait d’abord devenir actrice avant de « tomber amoureuse de la musique ».

La star de 26 ans aspirait initialement à devenir une star de cinéma, mais ses ambitions ont changé lorsqu’elle a commencé à faire des productions de théâtre musical.

Elle a partagé: «Je voulais jouer avant de tomber amoureuse de la musique.

«J’ai commencé à faire du théâtre musical quand j’étais enfant, c’est ainsi que je suis tombé amoureux de la musique. Le théâtre me vient très naturellement parce qu’une grande partie de mon travail jusqu’à présent a consisté à étudier les humains: la façon dont ils pensent, la façon dont ils agissent et sont capables de transmettre un type d’émotion spécifique même lorsque je ne ressens pas cette émotion. »

Halsey adorerait jouer dans un film d’horreur, mais elle ne veut pas être choisie comme une « fille sexy décontractée ».

Elle a déclaré au magazine Vogue: « J’adore l’horreur. Je n’ai pas vraiment de rôle de rêve spécifique. Je veux juste jouer des personnages significatifs et complexes.

« Je n’essaye pas de me faire passer pour ‘une fille sexy et décontractée’, parce que je suis une pop star et que les gens se disent: ‘Oh, nous devrions mettre Halsey dans ça.' »

Pendant ce temps, Halsey a également révélé que le fait d’avoir une routine établie l’avait aidée à survivre à la crise des coronavirus.

La chanteuse a déjà parlé ouvertement de ses problèmes de santé mentale, et elle a admis que la «structure» était particulièrement importante pour elle ces derniers mois.

Elle a dit: « La routine est la chose la plus importante. J’ai besoin d’une structure dans ma vie. Je dois aussi ne pas avoir peur de prendre soin de moi.

«Je pense que parfois les créatifs sont comme: ‘Oh non, si je corrige ma santé mentale, je ne serai plus aussi créatif.’ Et ce n’est tout simplement pas vrai. Je fais de l’art bien meilleur dans tous les médiums quand je prends soin de ma santé mentale que je ne le suis quand je ne le suis pas. «

