L’équipe NSW Blues de tous les temps choisie par les légendes

La ligue de rugby Immortal Andrew Johns est entourée de légendes de tous les temps du côté de l’État d’origine de la Nouvelle-Galles du Sud, choisi par Wide World of Sports.

Choisi par un panel d’experts parmi une liste des meilleurs joueurs à enfiler un maillot bleu au cours des 40 dernières années, le Halfback of the Century était le choix évident pour porter le maillot n ° 7 dans un 17 plein de taille, de puissance et d’habileté. .

Brad Fittler joue en dehors de lui dans le n ° 6, qui a poussé ses collègues légendes de la NSW Laurie Daley et Brett Kenny à cinq huitièmes fonctions. Daley a été choisi dans les centres, aux côtés d’Andrew Ettinghausen, tandis que Kenny était trop beau pour être complètement négligé et a remporté une place sur le banc.

Jarryd Hayne a joué pour NSW. (Getty)

Les ailiers superstars Eric ‘Guru’ Grothe et Jarryd Hayne complètent la ligne arrière, avec James Tedesco le choix consensuel à l’arrière malgré la concurrence féroce de Garry Jack, Tim Brasher et Anthony Minichiello.

En tête du peloton de tête, les champions Glenn Lazarus et Paul Harragon, avec le coéquipier de Johns à Newcastle et capitaine de longue date de la NSW, Danny Buderus, devançant Benny Elias pour le maillot n ° 9.

La légende de Balmain Paul Sironen a été choisie au deuxième rang avec Ben Kennedy, Bradley Clyde bloquant la mêlée.

Steve Roach, Boyd Cordner et le double international Michael O’Connor rejoignent Kenny sur un banc étoilé.

LES EXPERTS DE TOUS LES TEMPS DU NSW BLUES SIDE

1. James Tedesco

2. Jarryd Hayne

3. Laurie Daley

4. Andrew Ettinghausen

5. Eric Grothe

6. Brad Fittler

7. Andrew Johns

8. Glenn Lazarus

9. Danny Buderus

10. Paul Harragon

11. Paul Sironen

12. Ben Kennedy

13. Bradley Clyde

Réserves: Steve Roach, Boyd Cordner, Michael O’Connor, Brett Kenny

Entraîneur: Phil Gould