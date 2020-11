Halsey: Je ne suis tout simplement pas fait pour ignorer l’injustice

2020-11-10 00:30:05

Halsey n’est «tout simplement pas faite pour ignorer» l’injustice, car elle dit qu’elle utilisera toujours sa plate-forme pour lutter pour les droits des groupes marginalisés chaque fois qu’elle le pourra.

Halsey n’est «tout simplement pas fait pour ignorer» l’injustice.

Le hitmaker « Without Me » – dont le vrai nom est Ashley Frangipane – est connu pour être un activiste ouvert pour de nombreuses formes d’injustice sociale, et cette année est parti pour protester en faveur du mouvement Black Lives Matter aux côtés de son ex-petit ami et proche ami, Yungblud.

Et maintenant, Halsey a insisté sur le fait qu’il est important pour elle de défendre ce en quoi elle croit en tant que célébrité, car elle «n’a pas oublié» qu’elle «venait de rien».

Elle a déclaré: «J’ai un gros problème à propos de l’injustice. Je ne suis tout simplement pas fait pour l’ignorer. Je viens de rien, mec, et j’ai tellement de chance d’être là où je suis. Mais je n’ai pas oublié d’où je viens. C’est la chose la plus importante.

«Quand je parle à mes amis, nous parlerons de politique, et je dirai: ‘Ouais, et pour les gens comme nous qui appartiennent à la classe moyenne inférieure’, et ils seront comme ‘Ashley ? Vous n’êtes pas de la classe moyenne inférieure. Et je me dis: « Oh oui, mais je l’étais avant. » Alors je me réveille toujours tous les jours et je me sens comme si j’étais. J’ai cet instinct de survie.

La chanteuse de 26 ans est biraciale, et bien qu’elle reconnaisse qu’elle «passe à blanc», elle est déterminée à continuer de lutter contre l’injustice raciale parce qu’elle veut protéger les membres de sa famille.

Interrogée par le magazine Vogue sur son implication dans les manifestations, elle a ajouté: « Certaines personnes [in my position] serait comme: «Oh, je ne peux pas y aller parce que je suis célèbre», ou «Les gens vont me remarquer» ou «Je ne peux pas être blessé».

«Ce n’est pas différent si je me fais tirer dessus ou me faire gazer que pour n’importe quelle autre personne. Ma vie n’est pas plus précieuse que celle de quelqu’un d’autre parce que je vends des disques. L’auto-préservation est une chose, mais considérer votre vie plus précieuse que celle de quelqu’un d’autre est là où le privilège commence vraiment à devenir une maladie, un poison.

«Il y avait des milliers de personnes dans ce pays qui étaient beaucoup plus courageuses que moi et qui ont fait bien plus que moi qui n’ont pas attiré autant d’attention. Je referais tout ça en un clin d’œil. J’espère juste que je n’ai pas à le faire.

«Ma race est souvent un sujet de conversation parce que je passe à blanc, mais en fin de compte, mon père est noir, mes frères sont noirs et je les aime plus que tout au monde. Il n’y a rien que je ne ferais pas pour me battre pour eux.

Mots clés: Halsey, retour à l’alimentation