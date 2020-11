Meilleures réductions sur les berlines compactes et sous-compactes cette saison festive

Si vous pensez à certaines berlines compactes ou sous-compactes en cette saison festive, voici quelques-unes des meilleures réductions disponibles. Il y a de bonnes affaires à saisir sur des modèles tels que la Maruti Suzuki Ciaz, la Honda Civic, la VW Vento et plus encore.

La saison des fêtes est ce que les constructeurs et les acheteurs attendent avec impatience chaque année. Le sentiment d’achat est le plus positif à cette période de l’année et les constructeurs automobiles proposent également des remises massives sur leurs voitures. Cette année, les industriels chercheront également à compenser les pertes subies en début d’année. Pour attirer plus de clients, presque tous les fabricants offrent d’énormes remises en espèces, des offres d’échange, des avantages d’entreprise et plus encore. Si vous pensez à certaines berlines compactes ou moyennes en cette saison des fêtes, voici quelques-unes des meilleures réductions disponibles.

Maruti Suzuki

Le Ciaz est disponible avec des remises allant jusqu’à Rs 60 000, l’une des meilleures remises disponibles sur les berlines cette saison des fêtes.

Bien que Maruti Suzuki ait au moins cinq voitures dans le top 10 des voitures les plus vendues chaque mois, les ventes de Maruti Suzuki sont en baisse depuis un certain temps maintenant. La saison des fêtes est juste le bon moment pour relancer les ventes et Maruti Suzuki offre des réductions sur la Ciaz et la Dzire. Le Ciaz est disponible avec des réductions allant jusqu’à Rs 60 000 dans les villes métropolitaines. Pendant ce temps, le Maruti Suzuki Dzire 2020 est disponible avec des réductions allant jusqu’à Rs 42000. Maruti Suzuki a encore quelques unités invendues du pré-lifting Dzire et qu’elles sont en train de déployer avec des remises allant jusqu’à Rs 57000.

Honda

Honda propose une large gamme de rabais sur l’ensemble de son portefeuille de produits. Parmi leurs berlines, les meilleures réductions de cette saison festive sont sur la berline sous-compacte Amaze. Il y a des avantages totaux allant jusqu’à Rs 47 000 à apprécier sur le BS6 Amaze. Les versions essence bénéficient d’une remise en espèces pouvant aller jusqu’à Rs 20 000 ainsi que des avantages d’échange allant jusqu’à Rs 15 000. Honda offre également une garantie prolongée pour la quatrième et la cinquième année d’une valeur de 12 000 Rs. Les versions diesel de l’Amaze bénéficient de remises en espèces allant jusqu’à Rs 10 000, le bonus d’échange et les avantages de la garantie restant les mêmes.

La Honda City, quant à elle, est disponible avec des avantages allant jusqu’à Rs 30 000 dans le cadre du programme d’échange de voitures. La Honda Civic est également disponible avec d’énormes réductions cette saison festive avec des versions essence bénéficiant de réductions allant jusqu’à Rs 1 lakh tandis que les variantes diesel sont à gagner avec une énorme remise en espèces de Rs 2,5 lakh.

Volkswagen

Certaines variantes du Volkswagen Vento sont à gagner avec des remises allant jusqu’à Rs 60 000.

Volkswagen n’a actuellement qu’une seule berline dans sa manche et c’est la Vento. La Vento est l’une des meilleures voitures de pilote de ce segment. C’est également l’une des berlines les plus rapides du pays dans le cadre du lakh Rs 15. Certaines variantes du Volkswagen Vento sont à gagner avec des remises allant jusqu’à Rs 60 000.

Tata Moteurs

Tata Motors offre des rabais allant jusqu’à Rs 30 000 sur le Tigor.

Le Tata Tigor a également été mis à jour avec un lifting plus tôt cette année et est actuellement uniquement disponible avec un moteur à essence BS6. Le Tigor est un ensemble complet offrant une bonne expérience de conduite et est également décemment bien chargé pour le segment. Tata Motors offre des rabais allant jusqu’à Rs 30 000 sur le Tigor. Ces offres peuvent cependant varier en fonction de la ville et de l’état. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre revendeur local pour en savoir plus sur les avantages disponibles dans votre région.