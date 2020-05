– Publicité –



Halsey a célébré «Little Mermaid» sur Disney Special. Une perruque rouge a été portée par la chanteuse «Without Me» avec une robe d’été pour elle lors de la représentation à la maison de «Part of the World». Le dimanche soir, le chanteur est passé d’une star de la pop à une princesse de la mer afin de livrer l’une des performances les plus réussies de Disney Family Singalong: Vol.2.

Le chanteur a interprété la chanson « Part of Your World » de 1989. Les apparitions de Billy Eichner, Idina Menzel et Ben Platt sont également présentées sur ABC spécial parmi les autres interprètes. Alors que la plupart des chanteurs ont choisi de porter des vêtements pour la maison et des vêtements décontractés pour y donner des performances à la maison, Halsey a opté pour quelque chose d’extrêmement différent des autres. Elle portait un Ariel complet dans une robe d’été Beachy avec une perruque rouge qu’elle accessoirisait avec une pince à cheveux qui avait des clous de perles dessus.

Elle a posté quelques photos sur son Instagram quelques heures seulement avant l’apparition et il semblait qu’elle taquinait ses collègues chanteurs. Elle a fait sensation avec les fans sur la plate-forme de médias sociaux, car son interprétation du classique était extrêmement parfaite.

Certains de ses fans sont allés dans une large mesure car ils lui ont suggéré de remplacer Halle Bailey dans la prochaine adaptation en direct de « The Little Mermaid ». Le spectacle a donné à Bailey qui fait partie du duo R&B une merveilleuse opportunité pour que ses talents puissent briller. Elle s’est jointe à ses sœurs Chloé et Anika Noni Rose pour une interprétation de «Presque là» de «La princesse et la grenouille» de 2009.

À l’appui de son troisième album, Halsey a lancé en février une tournée européenne pour Manic. La tournée devait à l’origine commencer à Seattle dans sa jambe américaine a été reportée à 2021 en raison de la situation actuelle de pandémie de coronavirus où chaque pays traverse une période de verrouillage.

