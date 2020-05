Les meilleurs films que vous pouvez regarder sur Amazon Prime Video dès maintenant

– Publicité –



Les meilleurs films que vous pouvez regarder sur Amazon Prime Video en ce moment, c’est 2020, plusieurs plateformes de streaming sont en cours d’exécution à travers le monde, que ce soit Netflix, Prime, Hotstar ou Hulu. Ces plates-formes vous offrent une large gamme d’émissions de télévision et de films de différents genres et nous avons passé un nombre incalculable de temps à faire défiler pour trouver une réponse appropriée pour « Que regarder? » Parler d’Amazon Prime, qui contient une énorme pile de contenu.

Les gestionnaires d’Amazon Prime mettent à jour la bibliothèque de leurs films et les nouvelles de Honk sont venues à la rescousse en vous offrant les meilleurs films pour économiser ce temps de défilement. Il y a les 15 meilleurs films que nous vous suggérons de les regarder en ce moment sans ordre particulier:

Les Avengers (2012)

Le sixième film du MCU et le premier film dans lequel nos super-héros préférés se sont réunis pour arrêter Loki et son armée extraterrestre. Cette Joss Whedon le film réalisé a été et sera toujours un régal à regarder. Comme vous le savez tous, MCU a terminé sa première phase, nous ne verrons peut-être pas ces super-héros ensemble dans un film. Mais, pas de soucis, des films Marvel sont disponibles sur différentes plateformes pour aller commencer le voyage de votre nostalgie en le regardant.

Annihilation

Ce film parle d’une région mystérieuse connue sous le nom de Zone X où les lois générales de la nature ne s’appliquent pas. Léna, biologiste de profession mais également ancienne soldat, rejoint la mission pour dévoiler les mystères de Zone X et pour découvrir ce qui est arrivé à son mari dans cet endroit mystique. Regardez ce film pour voir comment leur mission peut se transformer dans l’espace de plusieurs paysages mutés et de créatures dangereuses.

Manchester au bord de la mer (2016)

Ce film a reçu plusieurs prix pour son scénario et son scénario. Casey Affleck a reçu un Oscar pour son personnage central de Lee Chandler dans le film. Dans le film, Lee Chandler revient après la mort de ses frères dans son ancien village, Manchester-by-the-Sea, où sa famille a vécu une fois. Là, nous voyons comment il gère son passé et les problèmes auxquels lui et sa communauté sont confrontés.

Brittany court un marathon (2019)

Le film vous donne une histoire motivante et simple mais belle pour stimuler votre humeur, les caractéristiques du film Jilly Bell (Bretagne) déterminée à perdre du poids et à rester en bonne santé, elle se prépare à participer au New York City Marathon. Aussi, Jilly Bell a reçu une nomination aux Emmy Awards pour son rôle dans le film. Donc, c’est un film de bien-être incontournable.

Je ne suis pas ton nègre (2017)

Ce film est basé sur un roman inachevé Souviens-toi de cette maison par James Baldwin. En raison de sa mort en 1987, le livre n’a que 30 pages jusque-là, mais le réalisateur Raoul Reek joliment imaginé le roman. Vous devez regarder ça.

Un endroit tranquille (2018)

Regardez ces trucs d’horreur et de science-fiction pour voir comment le silence aide les humains à rester en vie dans le monde où la plupart d’entre eux sont tués par des créatures invisibles et sensibles au bruit.

Lady Bird (2017)

Vous pourrez regarder dans ce film, comment Marion McPherson(joué par Laurie Metcaff), qui est infirmière par une personne, s’occupe de la famille après que son mari a perdu son emploi. Elle a une fille Christine Lady Bird qui fait saillie comme elle et partage un lien fort avec sa mère. Regardez comment la fille traverse la vie, les amitiés et les relations de l’adolescente et comment la mère gère sa fille.

Mission impossible-Fallout (2018)

Il s’agit du sixième opus de la série Tom Cruise avec action. Mission Impossible-Fallout est un incontournable pour regarder le film et vous pourrez voir de superbes cascades avec les fantastiques talents d’acteur de Tom.

La cabane dans les bois (2011)

Jeune Chris Hemsworth et ses quatre amis Kristen Conolly, Anna Hutchison et Jessie Williams Fran Kranz partir en petites vacances. Ils restent dans une petite cabane entre la forêt. Finalement, un à un zombie attaque les cinq amis. Regardez comment ils combattent les zombies et les mystères de cet endroit.

Logan chanceux (2017)

Sous la direction de Steven Soderbergh, regardez comment les deux frères Clyde et Jimmy planifient un braquage réussi et volent tout un circuit de course en Caroline du Nord, aux États-Unis.

Thelma et Louise (1991)

Regardez comment une femme au foyer fatiguée et son copain partent en voyage d’aventure pour ajouter des couleurs à leur vie mais se retrouvent piégés dans des crimes. Gagnant d’un prix académique pour le scénario, vous regretterez si vous quittez cela.

Hellraiser (1987)

Ce fut le premier film de la série d’horreur de 10 films dans lesquels le méchant est nommé Pinhead avec des épingles sur toute la tête. Le méchant convainc son ancien amant Julia lui donner les corps des hommes pour qu’il puisse revenir à la vraie vie.

La grande évasion (1963)

Réalisé par John Sturges, le film vous parle d’un énorme groupe de soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment ils sortent de prison. Le film est un incontournable et contient des personnages mémorables.

Clue (1985)

Vous devez avoir entendu parler du célèbre jeu de société du même nom. Eh bien, ce film est basé sur ce jeu où l’hôte de la fête invite les invités. Après la fête, cet hôte est retrouvé mort. Regardez-le pour savoir qui l’a tué avec une saveur de comédie.

La cage à oiseaux (1996)

C’est le remake d’un film italien. C’est l’histoire d’un couple gay Armand Goldman et Albert. Albert dirige un club de dragster nommé La cage à oiseaux. L’histoire prend de la vitesse lorsque le fils d’Armand Val annonce qu’il veut épouser une fille Barbara qui est la fille du sénateur Kevil Keeney.

