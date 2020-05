– Publicité –



Half-Life 3: date de sortie et autres détails.

La date de sortie:

le tout premier jeu de la série a été publié pour la première fois en 1988, suivi du deuxième jeu, qui a été publié en 2004.

Si vous avez également remarqué que l’écart entre le premier et le deuxième jeu de la série était d’environ six ans. Et, après son lancement, cela fait plus de 13 ans que nous n’avons encore vu aucun des troisièmes jeux de la série.

– Publicité –

Cependant, cela est arrivé parce que le deuxième jeu de la série a été lancé avec différents chapitres pour leurs différentes dates de sortie, où:

Half-Life 2: Lost Coast est sorti en 2005,

Half-Life 2: Episode One est sorti en 2006,

Half-Life 2: Episode Two est sorti en 2007.

Nouvelle mise à jour: c’est la nouvelle mise à jour ainsi que la bonne nouvelle pour les fans. Valve Company prévoit de produire davantage de Half-Life. Cela signifie que nous verrons très bientôt le troisième jeu de la série Half-Life.

Histoire et gameplay:

maintenant, en termes d’histoire pour Half-Life 3, nous avons signalé que le jeu mettra en valeur la place dans City 17, et il reprendra de son jeu précédent. Dans le dernier jeu, nous avons assisté à la mort d’Eli Vance dans l’épisode 2 pour le deuxième film.

De plus, nous avons vu Gordon Freeman, Alyx Vance, faire une randonnée dans l’Arctique pour localiser le navire de recherche Borealis. Alyx et Gordon le détruisent avant qu’il ne tombe entre les mains de la moissonneuse-batteuse. Plus probablement, l’histoire et le gameplay du prochain jeu tourneront sur cela seulement! Nous vous informerons dès que nous aurons une nouvelle mise à jour à ce sujet.

Il y a toutes les mises à jour que nous avons jusqu’à présent sur le jeu Half-Life 3.

– Publicité –