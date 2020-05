– Publicité –



Nom: Médicis

Nombre de saisons: 3

Créé par: Frank Spotnitz

Classement IMDB: 7,9 / 10

Avec: Daniel Sharman, Alessandra Mastronardi, Synnove Karlsen

Médicis Saison 3: Les derniers mots – «Je suis gâté»

La semaine dernière, il y a eu la sortie de la troisième et dernière saison de la série espagnole Medici sur la plateforme de Netflix. Cette saison met fin à la superbe histoire de la famille Médicis. Lucrezia et Lorenzo avaient maintenant donné leurs déclarations pour ce spectacle. Dans les scènes finales de cette série, certains téléspectateurs peuvent être menés de larmes.

Dans cette scène, Lorenzo de Medici vient d’avoir une infection à la jambe. A noter que Daniel Sharman a joué le rôle de Lorenzo de Medici dans cette série. Cette scène marque la fin de ce spectacle légendaire. Après la sortie de cette saison de trois saisons, les fans de la série pourront ensuite voir toute la famille. Là, vous pouvez voir les hauts et les bas de toute la famille.

Médicis positifs

La chose la plus impressionnante qui a rendu cette série si excellente que ce spectacle a gagné en popularité. Pour cette raison, les créateurs de ce spectacle travaillent très dur pour faire de ce spectacle un succès. En ce qui concerne cela, il y aurait l’extrême sélection des acteurs ainsi que différents endroits pour tourner.

Certains membres de la distribution des Médicis, Sarah Parish, ainsi que Daniel Sharman, ont récemment parlé de la production extrême aux médias. Il est également publié sous forme de publication sur le site Internet Express.co.uk. Le principal site de production de Médicis était l’Italie. Là, ils peuvent facilement trouver les endroits où ils peuvent tourner des histoires réelles.

Tout sur l’interview

On a demandé à Daniel Sharman que pendant le tournage, il se sentait gâté ou non. Il répond définitivement qu’il s’est senti gâté lors de la production de Médicis. La raison pour laquelle il a dit que si vous photographiez dans de beaux endroits comme la Toscane, Rome, etc., vous vous sentirez certainement gâté. Un journaliste a également demandé quelle était son expérience de tournage de Médicis par rapport à d’autres séries ou films.

Avant de donner la réponse, Daniel rit et a dit qu’il tirait principalement dans le backlot de Shepperton et il a dit que ce n’était pas au milieu d’un endroit terrible. Il a ajouté qu’il était totalement gâté et qu’il ne pensait pas que la situation serait meilleure.

La chambre verte

Ils ont ajouté qu’ils se reposaient dans une cathédrale Duomo géante et que c’était leur chambre verte. De plus, ils sont d’accord avec le fait qu’ils n’obtiendront jamais ce type d’expérience de toute leur vie.

