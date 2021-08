Grace et Frankie saison 7 sur Netflix : Que sait-on de la suite de la série avec Jane Fonda et Lily Tomlin ?

Conçu par le brillant duo de Marta Kauffman et Howard J. Morris, la série Grace et Frankie est un tour de montagnes russes toujours fascinant et souvent hilarant, mené par l’énergie pure de son casting de vétérans de l’industrie cinématographique. Le scénario de la série de comédie dramatique Netflix est assez impressionnant – deux femmes qui ne s’entendent pas très bien sont obligées de vivre sous un même toit lorsque leurs maris propriétaires de cabinet d’avocats les quittent, pas pour d’autres femmes, mais l’une pour l’autre. Dans ces circonstances, les deux femmes doivent composer avec leur situation précaire.

Après la sortie de la série en mai 2015, elle a engendré six saisons, étant l’une des émissions Netflix les plus anciennes de tous les temps. Les critiques ont fait l’éloge de la comédie dramatique pour son approche opportune de deux communautés sous-représentées sous le couvert de l’humour. Après avoir regardé la sixième saison en frénésie en 2020, vous devez attendre avec impatience de revoir le quatuor à l’écran. Si vous cherchez les détails de la septième saison, laissez-nous vous dire des choses que nous savons déjà.

Date de sortie de la saison 7 de Grace et Frankie

La saison 6 de Grace et Frankie a été diffusée dans son intégralité le 15 janvier 2020 sur Netflix. La saison comprend treize épisodes avec des durées épisodiques allant de 25 à 35 minutes.

Passons aux détails du développement de la septième saison. Le 4 septembre 2019, quelques mois avant la diffusion de la saison 6, la populaire plateforme de streaming a annoncé la nouvelle douce-amère du renouvellement et de l’annulation de la série après la septième saison. On ne sait pas pourquoi Netflix a supprimé la série, et les créateurs n’ont pas non plus commenté. Cependant, de nombreux critiques ont estimé que Grace et Frankie ne rendait pas pleinement justice à la représentation de la communauté LGBTQIA + en mettant l’accent (parfois exclusivement) sur les protagonistes féminines.

Certains ont également établi des similitudes entre Grace et Frankie et Transparent, tandis que l’alchimie entre les personnages aurait pu être mieux formulée pour certains. L’argent pourrait également être un problème derrière l’arrêt de la série. Mis à part ces problèmes apparents, il est prudent de supposer que la série a suivi son cours après six saisons et une large reconnaissance. Cependant, sur une note positive, la septième saison aura trois épisodes de plus que le nombre habituel, ce qui en fait un total de 16 épisodes.

Bien que la production du dernier chapitre ait commencé le 12 mars 2020, elle a eu pas mal de contretemps en raison du début de la pandémie de COVID-19. Cependant, la production a repris en juin 2021, et selon un post Instagram du co-réalisateur de la série David Warren, le tournage de la saison s’est terminé le 17 juillet 2021. En se basant sur le calendrier de sortie des saisons précédentes, la post-production prend environ cinq à six mois supplémentaires. Tout bien considéré, nous nous attendons à ce que la saison 7 de Grace et Frankie soit diffusée au début de 2022.

Casting de Grace et Frankie Saison 7

Jane Fonda (Grace) et Lily Tomlin (Frankie) prennent la tête du département d’acteur dans cette comédie captivante. Elles reviennent sans aucun doute pour les derniers épisodes. Sam Waterston devrait jouer le rôle de l’ex-mari de Frankie, Sol Bergstein, avec Martin Sheen essayant le personnage de l’ex-mari de Grace et du beau Robert de Frankie. Parmi les membres de la prochaine génération, nous verrons Brooklyn Decker (la deuxième fille de Grace et Robert, Mallory) et June Diane Raphael (la sœur aînée de Mallory, Brianna).

Ethan Embry et Baron Vaughn reprendront les rôles des fils adoptifs aîné et cadet de Frankie et Sol, Coyote et Bud, respectivement. De plus, dans une révélation passionnante, la maestro de la musique country Dolly Parton fera une apparition dans la saison 7, renouant avec son partenariat avec Jane Fonda et Lily Tomlin de Comment se débarrasser de son patron. Son apparition était longue à venir, et la dernière saison va finalement y arriver!

Intrigue de la saison 7 de Grace et Frankie : de quoi parlera la suite ?

La sixième saison a ses hauts et ses bas, tout se résume à une conjecture hilarante dans la finale de la saison. Le plan des toilettes “The Rise Up” s’est retourné contre lui, rendant la résidence de Sol et Robert inhabitable. Après que Robert ait sauvé le théâtre local dans un bon numéro de samaritain et que Sol ait gaspillé la majeure partie de son argent dans une moto de luxe, les deux sont fauchés. Enfin, ils trouvent la solution pour déménager dans la maison de Grace et Frankie.

Pendant ce temps, le nouveau mari de Grace, Nick, passe une peine de prison pour un crime en col blanc, tandis que Grace et Frankie sont ravis de retrouver leur canapé dédaigné bourré d’argent. Grace est forcée de reconsidérer son mariage avec Nick, tandis que Brianna et Barry sont sur le point de rompre. Dans les derniers instants, cependant, elle change d’avis.

La fin presque parfaite de la sixième saison garde les fans accrochés à ce qui va arriver. La septième saison débutera juste après la saison précédente et verra le quatuor vivre sous le même toit pour la première fois depuis leur séparation. Cette tournure des événements injectera sûrement des moments plus hilarants dans la comédie dramatique. De plus, comme le souligne Frankie, il ne faudra pas longtemps avant que Nick ne sorte de prison et il viendra chercher sa cachette. Après la réconciliation de Brianna et Barry lors de la sixième saison, les fans peuvent également s’attendre à un autre mariage dans la famille, et nous ne pouvons pas être plus emballés !

Pour rappel, les saisons 1 à 6 de Grace et Frankie sont disponibles en intégralité sur la plateforme de streaming Netflix.