How to Sell Drugs Online (Fast) saison 4 : Que sait-on de la suite de la série Netflix ?

How to Sell Drugs Online (Fast) est une comédie dramatique sur le passage à l’âge adulte qui suit l’histoire scandaleuse d’un lycéen qui devient l’un des plus grands trafiquants de drogue en ligne au monde. La série allemande est l’une des offres les plus populaires de Netflix du pays et a gardé le public collé pendant plusieurs saisons avec son scénario rapide et imprévisible et ses personnages originaux qui se retrouvent dans des situations qu’aucun adolescent scolarisé ordinaire ne devrait. Mais alors, ce ne sont pas des adolescents ordinaires.

Créé par Philipp Käßbohrer et Matthias Murmann, le spectacle double à plusieurs reprises en augmentant les enjeux pour ses protagonistes, et la saison 3 se termine avec eux en collision avec la réalité. Cependant, le leader de MyDrugs Moritz semble avoir encore plus de projets dans sa manche. Alors pourrait-il y avoir plus à venir? Voici tout ce que nous savons sur la saison 4 de How to Sell Drugs Online (Fast).

Date de sortie de la saison 4 de How to Sell Drugs Online (Fast)

La saison 3 de How to Sell Drugs Online (Fast) a été diffusée sur Netflix le 27 juillet 2021. Les 6 épisodes, chacun d’une durée comprise entre 30 et 35 minutes, sont diffusés simultanément, donnant aux téléspectateurs la possibilité de regarder la saison, qui ne dure que plus de 3 heures mais emballe un punch important.

Bon bah je viens de me taper toute la saison 3 de How to sell drugs online (fast) et c'était cool j'espère que y'aura une saison 4 parce que la fin laisse douter un peu. Ne prenez pas compte du fait que je demande une saison 4 alors que la saison 3 est sortie aujourd'hui. — Nuroreo (Big simp) (@Nurotaku) July 27, 2021

En ce qui concerne la saison 4, il n’y a eu aucune annonce officielle quant à savoir si elle a été éclairée et, par conséquent, la possibilité d’une future saison reste incertaine. L’émission a attiré un grand nombre de fans mondiaux depuis sa première en 2019. La saison 3 verra très probablement des chiffres d’audience favorables, ce qui reste un facteur important dans le renouvellement d’une émission pour les saisons futures.

Cependant, il y a des détails dans la saison 3 qui semblent faire allusion à la fin de la série, du moins pour le moment. Comme le documentariste anonyme qui interviewe le protagoniste Moritz, de nombreux gags de longue date sont enfin démêlés et révélés. Un autre facteur qui pourrait être assez important pour l’avenir de la série est que ses personnages principaux, qui étaient jusqu’à présent des mineurs étudiant au lycée, ont maintenant plus de 18 ans, ce qui les transformerait en une catégorie complètement différente de criminels et diminuerait peut-être certains de la prémisse originale de l’émission.

À ce stade, il reste difficile de dire avec certitude si How to Sell Drugs Online (Fast) sera renouvelé pour une autre saison ou non. La saison 3 a reçu le feu vert environ une semaine après la première de la saison 2 en 2020. Par conséquent, si Netflix lance une autre saison, nous pourrions en entendre parler très bientôt. Si tel est le cas, une saison 4 potentielle de How to Sell Drugs Online (Fast) sera probablement diffusée en à la mi-2022.

Casting de How to Sell Drugs Online (Fast) saison 4

La série suit le célèbre marché de la drogue en ligne MyDrugs, dirigé par Moritz, Lenny et Daniel. Maximilian Mundt, Danilo Kamperidis et Damian Hardung essaient respectivement ces personnages, tandis que Lena Klenke essaie la petite amie de Moritz, Lisa. Les personnages de soutien de la série incluent Fritzi (Leonie Wesselow), le père de Moritz Jens (Roland Riebeling), la sœur de Moritz Marie (Jolina Amely Trinks), Gerda (Luna Baptiste Schaller) et la petite amie pirate de Lenny, Kira (Lena Urzendowsky).

Markoesa Hamer et Hannah van Lunteren essaient respectivement les célèbres fournisseurs de médicaments néerlandais Marlene et Beeke, tandis que Ruben Brinkman joue le rôle de leur associé mortel Maarten. La potentielle saison 4 verra très probablement le retour de tous les acteurs ci-dessus, à l’exception notable de Markoesa Hamer, dont le personnage est tué dans la saison 3.

Intrigue de la saison 4 de How to Sell Drugs Online (Fast)

La saison 3 fait suite à une querelle croissante entre les lycéens qui dirigent MyDrugs et leurs fournisseurs néerlandais qui insistent pour poursuivre et intensifier les opérations. Les choses commencent à devenir dangereuses et Moritz, dans une tentative pour s’en débarrasser et trouver le million d’euros nécessaire à la thérapie expérimentale dont Lenny a besoin pour survivre, les fait arrêter et leur vole une grande quantité de drogue dans la confusion qui s’ensuit. En fin de compte, les trois fournisseurs rusés évitent d’aller en prison et s’en prennent aux jeunes avec vengeance. La saison se termine avec Moritz en prison mais en bons termes avec tous ses amis. Il semble également diriger une entreprise parallèle lucrative qui ressemble étrangement à son entreprise précédente.

Une potentielle saison 4 pourrait faire sortir Moritz de prison, ce qui est évoqué dans la finale de la saison 3, et embrasser à nouveau son esprit d’entreprise. Les enjeux deviendront probablement beaucoup plus élevés, étant donné qu’il serait désormais constamment sur le radar de la police et aurait également des liens avec des criminels vraiment peu recommandables qui se sont accumulés au cours des saisons précédentes. Sa relation avec son père, qui sait maintenant que son fils est un trafiquant de drogue mondial, sera également un aspect intéressant qui pourrait être exploré dans une autre saison si cela se produisait.

Les saisons 1 à 3 de How to Sell Drugs Online (Fast) sont disponibles en streaming sur Netflix.