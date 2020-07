Google taquine les débuts du Pixel 4a le 3 août

Google a publié un teaser faisant allusion au lancement du Pixel 4a le 3 août.

Il existe également des indices sur la qualité de l’appareil photo et la durée de vie de la batterie.

On s’attend à ce que ce soit un téléphone de milieu de gamme capable mais abordable.

Après des mois d’attente, Google semble sur le point de sortir le Pixel 4a.

Google a publié un teaser pour le téléphone de milieu de gamme sur le Google Store qui montre un appareil vide avec un texte personnalisé «lorem ipsum» qui ne fait pas allusion à des fonctionnalités en faux latin, notamment la photographie en basse lumière, le bokeh ( faible profondeur de champ) effets photo et une batterie longue durée.

Bien que ce ne soit pas immédiatement visible sur la page, plonger dans le code source révèle une date de début du 3 août qui correspond aux rumeurs précédentes.

Vous pouvez également modifier les couleurs des cases noires en haut de l’écran. Après avoir remplacé les cases par les couleurs de Google (bleu, rouge, jaune, bleu, vert, rouge), le texte « Juste ce que vous attendiez » s’affiche avec une date de lancement le 3 août.

Google n’a pas mentionné les spécifications du 4a. Cependant, des fuites passées ont laissé entendre que cela pourrait représenter une avancée significative par rapport au Pixel 3a à bien des égards. Le nouveau modèle pourrait passer d’un Snapdragon 670 à un Snapdragon 730, mettre en œuvre un stockage UFS beaucoup plus rapide au lieu d’eMMC et passer à un écran plus grand de 5,8 pouces 1080p avec une caméra selfie perforée de 8 MP. Vous obtiendrez toujours une seule caméra arrière de 12 MP, mais elle inclurait des fonctionnalités de Pixel 4 comme un mode astrophotographie.

Il ne devrait y avoir qu’un seul modèle, sans version XL comme vous l’avez vu avec le 3a. Le prix peut être le vrai joker. Bien qu’il ne soit pas surprenant que Google vende le Pixel 4a au même prix de 399 $ qu’il le faisait pour le 3a lorsqu’il était neuf, il y a eu des indices que Google pourrait tarifer le combiné aussi bas que 349 $, bien qu’avec 64 Go de stockage dans la version de base .

Quel que soit l’aspect du Pixel 4a fini, il pourrait s’agir de l’un des téléphones les plus importants de Google dans la mémoire récente. En plus du buzz provoqué par des mois de fuites et de spéculations (il y avait des rumeurs selon lesquelles il était censé être présenté lors de l’E / S maintenant annulée 2020), cela se produira également alors que les téléphones de milieu de gamme comme le OnePlus Nord et l’iPhone SE capturent le projecteur. Il y a beaucoup de demande pour des téléphones abordables mais performants, en particulier à la lumière de la réception chaleureuse du Pixel 3a.